Capifrance met toutes nos maisons à l’honneur dans sa nouvelle campagne publicitaire

Capifrance nous fait rêver à l’occasion de ses 20 ans et dévoile sa nouvelle campagne publicitaire, prémices de sa nouvelle plateforme de marque.

2022 commence fort pour Capifrance qui profite de cette année anniversaire – le groupe célèbre en effet ses 20 ans cette année – pour lancer sa nouvelle campagne de marque. Avec cette nouvelle thématique « Les Maisons », Capifrance se réapproprie ce qui a fait sa réussite pendant deux décennies – un réseau fort, solide et proche de ses clients – et rompt avec les codes humoristiques utilisés jusqu’à maintenant pour miser sur une tonalité plus premium et statutaire.

Il y a tellement de maisons …

Dans ses 4 nouveaux films publicitaires à la manière de manifesto, Capifrance promeut le bien-être chez soi en s’attribuant un mot-clé fort : les maisons. Quel meilleur symbole qu’une maison pour illustrer le logement, l’habitat. Que ce soit la cabane construite par les enfants, le commerce des entrepreneurs, ou la villa où vit toute la famille, les maisons accompagnent les Français au gré de leurs projets de vie. Capifrance se positionne ainsi comme l’allié pour aider chacun à réussir son projet immobilier, quel que soit le lieu et le type de bien recherché. En effet, l’immobilier Ancien, l’immobilier Neuf, les Commerces & Entreprises, la Location Gestion, le Viager et enfin le Luxe & Prestige sont autant d’expertises mises à l’honneur par Capifrance dans ces nouveaux spots.

L’importance de bien choisir son bien immobilier

Capifrance s’appuie désormais sur un discours identitaire fort et accompagnateur qui rappelle l’importance du bien-être immobilier. Cette nouvelle campagne publicitaire est à découvrir dès à présent sur toutes les grandes chaines nationales depuis ce 24 janvier.

Ce tournant identitaire fait finalement la part belle à ces biens mis à l’honneur, mais surtout à ces 3 000 conseillers et clients qui sont finalement la raison d’être de Capifrance.