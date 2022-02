Florian Delifer (OfficeRiders) : Les décors de rêve des influenceurs

Mon Podcast Immo reçoit Florian Delifer, fondateur du site OfficeRiders.

Les influenceurs, qu’ils agissent sur Instagram, YouTube ou TikTok, font de plus en plus appel aux services de la plateforme française OfficeRiders, spécialisée dans la location d’espaces de travail originaux et exceptionnels (lofts, ateliers, galeries…). Fred Haffner a interviewé Florian Delifer, le fondateur du site.