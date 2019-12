Cristiano Ronaldo : son nouvel appartement de rêve à Lisbonne

7 millions d’euros, c’est la coquette somme qu’a déboursé l’attaquant star de la Juventus de Turin pour un magnifique et luxueux appartement, situé dans son quartier d’enfance, avec vue sur toute la ville.

Sur MysweetImmo, il a souvent été question d’investissement immobilier au Portugal, de ses bons côtés et des biens sublimes disponibles là-bas, à foison et à petits prix. A croire que Cristiano Ronaldo scrute souvent nos pages, car il vient d’acquérir un nouveau logement et pas n’importe lequel. Il s’agit d’un appartement particulièrement luxueux, un penthouse agrémenté d’une piscine extérieure à débordements et piscine intérieure avec jacuzzi. Le tout avec une vue panoramique sur tout Lisbonne. Le bien fait 288 m2 au total et comporte trois suites parentales, un grand salon, une salle à manger, une cuisine, une salle de sport et une salle de projection privée. C’est le luxe on vous a dit.

Selon plusieurs médias portugais, Cristiano Ronaldo a acheté cet appartement pour 7,2 millions d’euros (crédit photo : © Castilho 203)

Arrivé dans la capitale portugaise à l’âge de 11 ans, l’attaquant star de la Juventus de Turin y est très attaché. Alors il paraît simple de s’imaginer que la star met les moyens pour obtenir le meilleur de ce que peut lui offrir la ville. A l’image de Marc Laufer, ancien patron de média passé cette année à notre micro, Cristiano Ronaldo ne semble pas pouvoir se passer de Lisbonne et des univers qui ont marqué sa vie. L’appartement se situe dans le quartier Eduardo VII de la capitale, soit les rues où il a grandi. En août 2018 Cristiano Ronaldo a aussi acheté un hôtel restaurant situé dans le centre historique de la ville, le Pestana CR7.

L’appartement est un penthouse et dispose d’une vue imprenable sur toute la ville (crédit photo : © Castilho 203)

Cet appartement, selon plusieurs sources le plus cher de tout Lisbonne, est parfait pour tous les amoureux de Lisbonne. En effet, peu importe où vous vous trouvez à l’intérieur, vous pouvez y voir toute la ville. Enrobé dans des baies vitrées, le bien est une bulle de confort perchée en altitude. A perte de vue, la ville de Lisbonne, l’Alfama, le Chiado, Baixa la mer et le ciel bleu. Il ne manque plus à Cristiano Ronaldo qu’un sixième ballon d’or pour parfaire le tableau et peut-être un nouveau titre de championne d’Europe pour l’équipe de football portugaise. Mais ça, ce sera pour l’année prochaine.

L’appartement est entouré de baies vitrées (crédit photo : © Castilho 203)