Selectra sélectionnée pour la deuxième année consécutive dans le French Tech 120

Selectra fait partie, pour la deuxième année consécutive, du French Tech 120. Une reconnaissance pour l’entreprise qui poursuit un modèle de développement original, à l’opposé des levées de fonds sur des valorisations géantes.

Rentable dès ses débuts, créée par deux étudiants de 19 et 20 ans, Selectra compte 1600 collaborateurs à travers le monde et porte les couleurs de l’Hexagone à l’international, dans des pays et dans un secteur d’activité où la France n’était pas attendue.

75 millions de chiffres d’affaires, 1600 salariés, 17 pays

En 2007, alors qu’ils sont encore étudiants à Sciences-Po, Xavier Pinon et Aurian de Maupeou décident au détour d’une soirée de créer un comparateur des fournisseurs d’énergie. Le but : aider les foyers à choisir l’opérateur le plus approprié à leur profil en rassemblant toute l’information sur les offres sur un seul site Internet. 15 ans plus tard, l’entreprise compte 1600 collaborateurs et propose ses services dans 17 pays, non seulement pour l’électricité et le gaz mais également pour les autres factures domestiques que sont l’Internet, le mobile, les assurances ou les frais bancaires.

Selectra est toujours détenue à 100% par ses deux cofondateurs. Un modèle qui fait figure d’exception, à l’heure où la tendance générale est à la célébration de la levée de fonds. Pourtant, Selectra ne manque pas d’ambition, régulièrement citée dans les classements des sociétés en forte croissance et se lançant là où les entreprises françaises n’ont pas l’habitude de s’implanter, comme au Japon, au Brésil, et au Mexique.

En 2022 : internationalisation, focus tech et embauches

Selectra prévoit d’importants investissements en 2022 pour développer son activité à l’international à long terme et poursuivre son objectif de leadership mondial sur son activité de comparaison des contrats de la maison. Une autre priorité est le développement de solutions de gestion en ligne de ces contrats, afin de simplifier la vie de consommateurs de plus en plus familiers avec le digital.

Tout cela ne pourra pas se faire sans recruter massivement, 68 offres d’emploi différentes étant actuellement postées sur la page dédiée au recrutement de l’entreprise. Selectra recherche en particulier des talents dans la tech (junior and senior developers), dans le webmarketing (rédacteurs, SEA account officers) et dans la vente (commerciaux).