Selectra fait appel aux talents de ses salariés pour sa nouvelle campagne de publicité télévisée

Je me suis dit que c’était pour moi l’occasion de mettre à profit mes études dans le domaine du théâtre et du cinéma et d’acquérir une nouvelle expérience!

Selectra, comparateur des contrats d’électricité et de gaz, lance une campagne de publicité télévisée. Sa particularité : c’est un de ses commerciaux, Thibault, 21 ans, qui en est le protagoniste ! Du “fait maison” qui tient à coeur aux dirigeants de l’entreprise.

En ce début d’année, Selectra lance une campagne de publicité télévisée au sujet de son service de comparaison d’offres d’électricité et de gaz. Le but : communiquer sur le nouveau positionnement de marque de l’entreprise et sur l’accompagnement des ménages dans la comparaison des offres d’énergies.

Accompagner les français dans la jungle des offres d’électricité et de gaz

De plus en plus de Français connaissent la possibilité de changer de fournisseur d’énergie. Mais 1 certains ont peur de franchir le pas et le paysage des fournisseurs d’énergie est toujours plus complexe, car il compte un nombre d’acteurs grandissant. Selectra, facilite la comparaison, souscription et gestion des contrats de la maison pour rendre le monde moins cher, plus vert et sans paperasse, propose d’accompagner les consommateurs dans toutes leurs démarches, pour leur changement de fournisseur d’énergie, pour leur faire gagner du temps dans leurs démarches de comparaison, et de l’argent sur leurs factures. Selectra peut aussi aider ceux qui le souhaitent à choisir une offre renouvelable, pour également faire un geste pour la planète.

Cette campagne est également l’occasion de mettre en valeur la toute nouvelle charte graphique de Selectra, sortie fin 2019 et ayant pour objectif de mieux représenter les valeurs de l’entreprise.

Thibault, commercial, est aussi l’acteur de la nouvelle campagne de publicité télévisée de l’entreprise !

Pour réaliser cette publicité, Selectra n’a fait appel à aucun prestataire extérieur et s’est appuyé sur les talents en interne ! Thibault, 21 ans, arrivé chez Selectra il y a à peine quelques mois, a postulé tout de suite lorsqu’il a vu que Selectra cherchait les talents d’un salarié pour figurer dans cette vidéo.

“Je me suis dit que c’était pour moi l’occasion de mettre à profit mes études dans le domaine du théâtre et du cinéma et d’acquérir une nouvelle expérience!”, explique-t-il. Le tournage s’est déroulé dans les locaux, avec la contribution de toute l’équipe. Ce sont également des salariés de Selectra qui ont géré toute la partie technique et le montage de la vidéo. Une façon de mettre en lumière les multiples talents de l’équipe et de coller à la philosophie du “fait maison” qui tient à coeur aux dirigeants de Selectra.