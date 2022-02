Stockez vos affaires sans bouger de chez vous avec Alexis Bouresche (YouStock)

Alexis Bouresche, fondateur de You Stock est l’invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

On jongle tous avec des problèmes de rangement à la maison. Votre cave est pleine et vous hésitez entre le garde-meuble ou un box dans un entrepôt de stockage ? Sachez qu’il existe une solution alternative le stockage à la demande digitalisée et automatisée. « YouStock récupère, stocke et délivre les effets personnels au besoin et le tout à un prix nettement inférieur à ceux pratiqués par les self-stockage classiques », explique son fondateur Alexis Bouresche au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.