Alexis Caquet quitte le groupe Vaneau pour Engel & Völkers

Alexis Caquet, 48 ans rejoint les effectifs du groupe Engel & Völkers en qualité de Directeur Général d’Engel & Völkers à Paris.

Après 27 années d’expérience, dont 23 chez Vaneau en France et à l’international

Alexis Caquet a commencé sa carrière dans l’immobilier en 1993 comme conseiller location sur L’île Saint-Louis à Paris, puis comme conseiller vente dans le 7ème arrondissement, avant de rejoindre en 1998 l’agence Vaneau où il a occupé successivement les postes de conseiller vente, directeur d’agence et directeur associé. Alexis Caquet prend la direction commerciale de Vaneau suite au rachat du réseau d’agences par le groupe Pelège en 2011 ; il est chargé de la réorganisation des équipes, de la mise en place d’une nouvelle stratégie et du développement de la marque Vaneau. Le succès de ce remaniement, illustré entre autres par l’augmentation du CA des agences parisiennes de 45%, l’amènent à être promu au poste de Directeur Général dès 2016 et à amplifier le développement de la marque Vaneau en France et à l’international.

Ces 27 années d’expérience, dont 23 chez Vaneau, lui ont permis d’acquérir un savoir-faire complet et transversal dans le secteur de l’immobilier haut de gamme. Alexis Caquet se dit « très heureux et fier de rejoindre Engel & Völkers, un groupe qui, malgré le contexte actuel, affiche une croissance importante en 2020 (+14% en 2020 avec 937,4 millions d’euros de CA), une réelle volonté de développement et une vraie dimension internationale ».

Alexis Caquet prend la direction d’Engel & Völkers Paris pour accélérer la croissance

Ce recrutement marque un tournant stratégique majeur pour le développement du groupe en France. Après son implantation en 2016, et une croissance continue d’une année sur l’autre (dont +5% à Paris en 2020 malgré la crise sanitaire) David Scheffler, Président Engel & Völkers France, Belgique, Pays-Bas se réjouit de l’arrivée d’Alexis Caquet au sein de l’équipe : « Avec notre objectif de devenir leader du marché en France, il était nécessaire de nous accompagner des meilleurs. Il ne fait aucun doute que les compétences, l’expérience et les qualités humaines d’Alexis Caquet seront un accélérateur de croissance pour Engel & Völkers Paris. Avec cette nomination, Engel & Völkers offre à ses équipes et à ses clients les services d’un véritable expert. Sa connaissance approfondie du marché et son esprit d’innovation seront d’une grande valeur pour le développement futur d’Engel & Völkers France ».