Stéphane Fritz, Guy Hoquet :  » Le seul réseau immobilier avec formation intégrée »

Mon Podcast Immo reçoit Stéphane Fritz, Président du réseau Guy Hoquet

Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet, dresse le bilan de l’année 2021 et parle formation immobilière au micro d’Ariane Artinian. en direct du 75e congrès de la Fnaim.

Mon Podcast Immo : Quel bilan tirez-vous de l’année 2021 pour l’immobilier ?

Stéphane Fritz : Il y a le marché et le réseau. Concernant le marché, 2021 sera sûrement une année exceptionnelle avec plus de 1 million de transactions. Quant au réseau, nous avons superformé, nous sommes en pleine année record avec 580 agences immobilières et des chiffres d’affaires par agence et par collaborateur qui augmentent.

Mon Podcast Immo : Comment voyez-vous la suite pour 2022 ?

Stéphane Fritz : Je suis un patron optimiste. Il n’y a pas de raison qu’on ait une mauvaise prochaine année. Le marché a été soutenu sur sa demande, l’offre n’est pas au rendez-vous, les prix montent, le volume de ventes est toujours là. Nous pourrions avoir un effondrement du marché si nous avions une crise exogène venant de la Chine ou des États-Unis, comme on l’a vécu avec la crise des subprimes. Mais je crois que les réseaux, qui sont bien structurés, ne seraient pas les plus impactés. Le marché immobilier est un marché à 15 ou 20 ans, même s’il connaît une contraction, il y aura toujours besoin de logements, il y aura toujours un marché pour la transaction, la gestion et la location.

Mon Podcast Immo : Et il y aura toujours des candidats à la franchise immobilière.

Stéphane Fritz : De plus en plus. Le besoin d’indépendance se fait sentir dans tout le pays. Les 40 000 mandataires ne me font pas mentir. La franchise immobilière aide à monter son entreprise un peu plus facilement que si on devait le faire tout seul.

Mon Podcast Immo : Vous avez reçu le prix de la meilleure franchise décerné par l’Iref. Quelle est la méthode Guy Hoquet ?

Stéphane Fritz : Je ne parlerais pas de méthode car nous avons été repérés pour tous les changements que nous avons opérés, que ce soit dans le digital, la communication, le territoire de marque, mais aussi le modèle économique. Ainsi avec le digital, notre plateforme Mobile First permet d’avoir accès avec un seul identifiant et un seul mot de passe à tous nos outils – géomarketing, marketing, communication, une e-boutique, un module RH, un module de formation – et non pas seulement au logiciel métier. Nous avons intégré les visites virtuelles, la signature électronique pour 100 % des agences. Nous avons aussi changé notre modèle économique – et c’est peut-être la chose plus importante – en intégrant tout notre service de formation qui représente près de 1,5 million de chiffre d’affaires. Nous avons souhaité que la formation ne soit plus un frein économique pour nos franchisés. En revanche, nous avons doublé notre redevance variable, ce qui nous a permis de nous mettre au niveau de nos plus gros concurrents. Nous pouvons ainsi faire baisser notre turn-over car, quand on forme, on performe, et quand on performe, on ne s’en va pas.