Nomination : Céline Amaury nouvelle Directrice Générale Déléguée du Groupe Prunay

À 51 ans, Céline Amaury prend la direction du Groupe Prunay aux côtés de son Président-Fondateur Patrick Weil.

La mission de Céline Amaury ? Assurer le développement de l’entreprise en conduisant une stratégie de diversification de ses activités. Une fonction qu’elle occupera en parallèle de celle de Présidente de Xenia, une start-up spécialisée dans la cohabitation intergénérationnelle entre les jeunes logeant chez les séniors.

Titulaire d’un DECF, Céline Amaury débute sa carrière en 1994 au sein de l’agence de communication SOGETUD. Elle y évoluera pendant près de 15 ans en tant que Directrice Administrative et Financière (DAF). En parallèle, elle développe une activité de marchand de biens de 1998 à 2009, puis créée un an plus tard C. Amaury Immobilier, une société spécialisée dans la cession de fonds de commerce et d’entreprises en procédure collective. En 2015, elle intègre ensuite l’Institut de Transition Énergétique (ITE) VEDECOM, où elle occupera la double fonction de DAF et DRH, pour ensuite se recentrer sur la fonction de DAF dans le cadre du développement de l’institut. En janvier 2020, elle rejoint le Groupe Prunay en tant que DAF et lance simultanément Xenia : un service de cohabitation intergénérationnelle solidaire permettant aux séniors de rompre avec la solitude et aux jeunes étudiants de bénéficier d’un logement à loyer modéré. Le service de la start-up est aujourd’hui présent dans les plus grandes métropoles de France : Paris, Bordeaux, Strasbourg, Rennes, Lille…

« Deux ans après mon arrivée au sein du Groupe Prunay, je suis très honorée d’en prendre la direction générale aux côtés de Patrick, témoigne Céline Amaury. Ce qui nous caractérise et fait l’ADN du Groupe, c’est notre passion et notre volonté d’entreprendre dans de nombreux secteurs d’activité que ce soit dans les assurances, l’immobilier, les start-ups, que dans la Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises. De belles perspectives de développement s’offrent au Groupe Prunay dans les années à venir. Je suis heureuse de pourvoir les conduire. »

Pour ré(écouter l’interview Mon Podcast Immo de Céline Amaury, rendez-vous ici !