Jessica JUNG, nommée Directrice Générale de Rénovation Privée

Jessica Jung prend la direction de Rénovation Privée, unité opérationnelle de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, spécialiste des projets de rénovation tertiaires et résidentiels privés.

Jessica Jung a rejoint le Groupe Bouygues Construction en 2000 où elle a occupé successivement des responsabilités fonctionnelles en finances et aux achats, puis opérationnelles au commerce et aux travaux. En 2018, elle rejoint la région Ile-de-France au poste de Directrice de Production et intègre Rénovation Privée.

Développer l’entreprise sur le marché de la rénovation

Jessica Jung a pris ses fonctions de Directrice Générale de Rénovation Privée le 1er juillet dernier dans la hiérarchie de Thierry Roulet, Directeur Général de Bouygues Bâtiment Ile-de-France et d’Albin Dargery, Directeur Général Délégué en charge du pôle tertiaire privé. De manière engagée face au défi climatique, elle a pour mission de développer l’entreprise sur le marché de la rénovation. Son action devra permettre de proposer des solutions innovantes d’accompagnement global dans la réalisation de projets en immobilier d’entreprise, hôtellerie, commerce et résidentiel privé.

Les métiers du BTP comptent de nombreux talents féminins

« Je suis très honorée de cette nomination et remercie Bouygues Construction pour sa confiance. Chez Rénovation Privée, nous sommes tous animés par la passion de notre métier avec l’ambition de vivre des aventures collectives exaltantes dans la réalisation des projets sur-mesure de nos clients. Je suis profondément et personnellement impliquée dans la transformation de nos manières d’agir face à l’urgence climatique. La rénovation, plus frugale en matières premières, nous offre un rôle à jouer de premier plan, pour réaliser des bâtiments plus respectueux de la planète et du bien-être des personnes. Les métiers du BTP comptent de nombreux talents féminins, je suis fière de contribuer à leur représentativité. Tous les talents ont leur place dans nos organisations, pour y prendre des responsabilités et s’y épanouir. »