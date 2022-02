Immobilier Marseille : Capelli commercialise « L’Aparté »à Saint Marguerite

L’Aparté porte son nom à merveille. Situé dans le très convoité 9e arrondissement de Marseille, bordé par les calanques et les collines, ce très beau programme a été conçu comme un espace de respiration, pour promettre intimité et douceur de vie au cœur du dynamisme urbain marseillais. Préservant l’âme villageoise de Sainte-Marguerite qu’elle habite, la résidence propose des logements de taille humaine et de standing aux prestations de qualité ainsi qu’un accès immédiat aux transports, établissements scolaires et commerces, qui sauront séduire ses futurs résidents. Une expérience unique dans la cité phocéenne.

Ce programme « L’Aparté » localisé dans un quartier très convoité et proche de toutes les commodités, dispose de 16 logements (appartements et maisons) et de belles surfaces extérieures. Il sera livré aux alentours du 3e trimestre de 2023.

C’est à seulement 15 min à pied du métro Dromel et au calme de la rue Joseph Petronio, en plein cœur du 9e arrondissement de Marseille, dans le très recherché village de Sainte Marguerite, que se situe le programme L’Aparté du promoteur immobilier européen Capelli, véritable parenthèse intimiste et nature au sein de la cité phocéenne.

Située dans un quartier familial et calme

Niché entre le massif de Saint-Cyr et la mer, le quartier de Sainte-Marguerite est idéal pour les couples et familles souhaitant jouir d’un lieu de quiétude tout en profitant des commodités citadines et du dynamisme d’une grande métropole.

La résidence Capelli L’Aparté offre ainsi toutes les facilités de déplacement. Le métro Dromel (ligne 2) est accessible en seulement 15 min à pied et le nouveau B.U.S. (Boulevard Urbain Sud) en 3 min en voiture pour gagner l’A50 en 7 min. Autre atout de taille pour les parents, un large éventail d’établissements scolaires se trouve à distance piétonne du programme immobilier. En effet, il suffit de 5 min de marche pour se rendre à la crèche Babilou ou au collège Louis Pasteur, d’à peine plus de 10 min pour aller à l’école maternelle Dromel ou à l’école primaire de Saint-Tronc la Rose, et de 14 min pour rejoindre le lycée privé Pastré.

En pleine mutation écologique, Sainte-Marguerite offre en outre tous les services nécessaires à une qualité de vie au quotidien. A quelques pas de la résidence, le quartier possède en effet de nombreux commerces ainsi qu’un lac, des jardins et des étendues boisées, avec le grand parc de la Maison Blanche, apprécié des familles comme des sportifs.

Un programme neuf diversifié et lumineux

Le programme L’Aparté de Capelli se déploie sur 5 maisons de ville 4 et 5 pièces et 11 appartements R+1 du 2 au 4 pièces. Afin de privilégier le bien-vivre et une forte dimension humaine, le choix est donné entre un rez-de-jardin ou un premier et dernier étage. Le parti pris de proposer en majorité des logements traversants, augmentant luminosité et sentiment d’espace, s’est également révélé comme une évidence. Les maisons et les appartements en rez-de-chaussée permettent eux aussi un double accès aux extérieurs.

Au dehors, la sensation d’ouverture et de plénitude prédomine. Les aménagements extérieurs bénéficient de larges terrasses et de belles surfaces de jardins privatifs, dotés d’un potager et d’un bac à compost, et favorisent les accès piétons au cœur de la résidence, en abritant tous les stationnements en sous-sol. L’implantation d’une vingtaine d’arbres (eucalyptus, tilleuls, micocouliers et un chêne), de tapis végétaux sur les toitures et de nichoirs à oiseaux crée par ailleurs un véritable îlot de fraîcheur végétal. Enfin, le traitement des façades en teinte blanche apporte pureté et élégance tout en cultivant l’esprit méditerranéen de la réalisation.

Ce nouveau projet d’envergure démontre la capacité du Groupe Capelli non seulement à satisfaire mais plus encore à anticiper les nouvelles attentes en matière d’habitat. Il illustre de surcroît le succès de l’agence Capelli en Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui confirme le potentiel de croissance du Groupe dans cette région très attractive.