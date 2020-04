Covid-19 : Un tiers des Français attendent de voir si les prix vont baisser avant de se positionner sur un achat immobilier

La crise actuelle va certainement modifier en profondeur et durablement les projets immobiliers des Français avec de nouveaux critères d'achat prenant en compte les difficultés vécues durant cette période. Nous sommes convaincus que leurs choix se porteront sur un mix qui devra allier "habitat idéal" (calme, proche de la nature, ...) et réalité budgétaire et organisationnelle (transports, écoles/universités...).

Les français souhaitent-ils changer de logement ? Ont-ils modifié leur projet immobilier ? Leurs critères d’achat sont-ils différents ? Voici les résultats du sondage effectué par Groupe Capelli, promoteur immobilier, en partenariat avec l’institut Poll&Roll.

La crise sanitaire sans précédent que traverse le monde et le confinement imposé aux populations amènent les Français à réfléchir sur leur mode de vie et leur vision de l’avenir. Au regard de ce contexte inédit, le Groupe Capelli, promoteur immobilier, en partenariat avec l’Institut Poll&Roll, a réalisé un sondate * après un mois de confinement pour prendre le pouls des Français sur l’impact de cette crise sur leur projet immobilier.

20 % des Français envisagent de changer de logement

Si pour 50% d’entre eux, il n’est pas prévu pour l’heure de changer de logement, d’ores et déjà 20% l’envisagent fortement. Ce changement est essentiellement motivé par la quête d’espace avec 1 Français sur 3 qui exprime le désir d’avoir un logement plus grand et 1 personne sur 4 qui souhaite à présent disposer d’un espace extérieur (balcon, terrasse ou jardin).

Plus d’un français sur deux a fait évoluer son projet immobilier depuis la crise

La crise sanitaire a également un impact sur les projets immobiliers des Français. En effet, si 45% gardent tels quels leurs projets immobiliers, les motivations et critères des 55% restant ont réellement évolués avec la pandémie Covid-19. Cette étude fait également apparaître que cette crise sanitaire et économique crée une véritable inquiétude, c’est pourquoi 1 Français sur 3 déclare avoir moins confiance en l’avenir. Le manque de visibilité à court terme pousse également les Français à être plus attentistes. Ainsi, 1/3 d’entre eux attendent de voir si les prix vont baisser avant de se positionner sur un achat immobilier.

Des critères d’achat qui ont évoluent depuis le confinement

L’impossibilité de sortir de chez soi fait naître chez les Français le désir d’avoir un extérieur afin de ne pas se sentir confinés et à l’étroit. Ainsi, pour 36% d’entre eux, la possibilité de disposer d’espace extérieur est devenu l’un des critères les plus importants dans leur projet d’achat.

Dorénavant, 1 Français sur 3 souhaite que son bien immobilier soit situé au calme et proche de la nature et logiquement, 17% des Français estiment désormais que la proximité du logement avec le lieu de travail est moins importante pour l’acquisition d’un bien.

La réalité post-confinement sera sans doute différente mais ces prises de consciences et ces décisions seront à prendre en compte par l’ensemble de la profession pour amener des projets des réponses aux projets immobiliers des français.

« Au-delà des impacts opérationnels et économiques ponctuels provoqués par le confinement, la crise actuelle va certainement modifier en profondeur et durablement les projets immobiliers des Français avec de nouveaux critères d’achat prenant en compte les difficultés vécues durant cette période, explique Christophe Capelli, Président du Groupe Capelli. Nous sommes convaincus que leurs choix se porteront sur un mix qui devra allier « habitat idéal » (calme, proche de la nature, …) et réalité budgétaire et organisationnelle (transports, écoles/universités, …). »

Et de conclure : « L’aspect très rassurant de cette étude porte sur le fait que près de deux Français sur trois ne remettent pas en cause leur projet d’achat. En revanche, ils sont plus d’un sur deux à envisager de faire évoluer leur projet. La réalité post-confinement sera sans doute différente mais ces prises de conscience et ces décisions seront à prendre en compte par l’ensemble de la profession pour amener des réponses aux projets immobiliers des Français. »

Ce qu’il faut retenir : 57% des français ont fait évoluer leur projet immobilier suite au Covid-19. La présence d’un extérieur est devenue un critère plus important pour plus d’un français sur trois depuis le confinement

* échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne du 10 au 14 avril 2020.