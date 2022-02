Immobilier Paris 18e : L’ancien grand garage Clignancourt transformé en immeuble de logements

Nous portons une attention permanente à l’innovation sous toutes ses formes. A Paris, cette innovation est technique, juridique, et commerciale. A l’achèvement des travaux, le « 120 Clignancourt », sans renier son passé, participera au développement de la Ville et à sa transformation

Care Promotion et Atome Promotion relèvent un défi à Paris. L’ancien grand garage Clignancourt, morceau d’histoire du 18ème arrondissement, sera transformé en un immeuble de logements : le « 120 Clignancourt ».

Pour les riverains du 18ème arrondissement de Paris, le 120 rue de Clignancourt était l’adresse du grand garage Peugeot. Or, en 2023, cette pièce capitale du patrimoine parisien deviendra le « 120 Clignancourt », une résidence de deux bâtiments comprenant 47 logements sociaux. Un défi relevé par l’équipe composée du cabinet Elleboode Architecture & Associés et des promoteurs Care Promotion et Atome Promotion.

Une surélévation de trois étages en structure bois

En effet, il fallait préserver ce morceau d’histoire du 18ème arrondissement en rendant ce garage propre à l’habitat. Tout en préservant la façade et une partie de la structure, à l’instar des planches, poteaux, poutres et éléments de charpente métallique, la couverture a été démolie avant qu’une surélévation légère en structure bois ne soit opérée sur trois niveaux. Un chantier rendu d’autant plus complexe qu’il se déroule depuis février 2021 en milieu contraint, puisque l’ancien garage occupe la totalité de la parcelle, se trouvant en mitoyenneté avec les immeubles voisins. Grâce à ces travaux, le programme est supérieur de 20 % aux exigences de la RT2012 et bénéficie d’une certification Bâtiment Energie Environnement (BEE) +.

En septembre 2023, ce seront deux bâtiments, l’un en R+7 et le second en R+4, qui accueilleront au total 47 logements sociaux, du T2 au T5. Ce programme de 3 602 m² a été vendu en démembrement de propriété à PAREF et à la RIVP ; cette dernière assurera la gestion des logements.

« Nous portons une attention permanente à l’innovation sous toutes ses formes » contextualise Emmanuel Rolland, président de Care Promotion. « A Paris, cette innovation est technique, juridique, et commerciale. A l’achèvement des travaux, le « 120 Clignancourt », sans renier son passé, participera au développement de la Ville et à sa transformation ».

Au « 120 Clignancourt », l’innovation à tous les étages

Afin de fournir en électricité les parties communes, des panneaux solaires photovoltaïques seront installés sur le toit-terrasse végétalisé.

L’innovation ne s’arrête pas là, puisqu’à l’heure où les livraisons à domicile explosent, le « 120 Clignancourt » intégrera un Espace de Logistique Urbaine de 500 m² destiné aux transferts de contenants entre deux véhicules. Il sera ainsi équipé de moyens de stockage et de manutention, de locaux sociaux (bureaux, vestiaires, sanitaires, etc.) et de places de stationnement pour les véhicules de livraison. L’ancienne fonction de garage de l’immeuble s’avère ainsi parfaitement adaptée aux flux entrants, pour les véhicules routiers d’une contenance de 20 m3 maximum, ainsi qu’aux flux sortants, pour les utilitaires légers, vélos et triporteurs… Bref, la flottille du dernier kilomètre !