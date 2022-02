Monaco : Un appartement en lévitation sur la principauté

Immobilier Monaco. En lévitation sur la Principauté : situé dans un emplacement très recherché du Carré d’Or, cet appartement exceptionnel occupe tout un étage de la résidence.

Ce superbe quatre pièces offre tout ce qu’il y a de plus séduisant en principauté de Monaco, à savoir : une vaste gamme de services, des boutiques de luxe, ainsi qu’une variété de bars et de restaurants raffinés.

L’utilisation de l’étage a été privatisé et l’accès à l’appartement est totalement exclusif, garantissant un maximum d’intimité.

L’intérieur de cet appartement de 330 m² a été entièrement rénové de la manière la plus luxueuse, en utilisant uniquement les meilleurs matériaux pour les sols, les murs et les accessoires par Candy et Candy, créant une atmosphère intemporelle et élégante.

L’appartement dispose de 3 chambres, 2 places de parking, et 70 mètres carrés de terrasses.

