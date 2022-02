Proptech : White Bird passe le cap du milliard d’euros d’actifs sous gestion

Nos forces sont clairement nos processus opérationnels repensés, l’excellence opérationnelle de nos équipes et la qualité du reporting. Nos équipes sont débarrassées des tâches répétitives et chronophages grâce à une utilisation pertinente du digital. Ce passage d’une gestion bureaucratique, peu flexible et peu réactive d’un actif à un accompagnement personnalisé, de terrain, au service de la valorisation du patrimoine a trouvé un écho important dans les attentes de nos clients BtoB et BtoC.

Dynamique de croissance soutenue pour White Bird qui passe le cap du milliard d’euros d’actifs sous gestion et recrute une quinzaine de collaborateurs pour soutenir ses ambitions de développement.

Passage du cap du milliard d’euros d’actifs sous gestion, renforcement de son activité de syndic avec un portefeuille de plus de 250 copropriétés (70 immeubles gagnés), 600 lots en gestion locative, création d’un département dédié au property management, doublement de ses effectifs …, avec une croissance organique de plus de 50% en 2021, l’administrateur de biens nouvelle génération White Bird créé il y a deux ans consolide sa dynamique de croissance en 2021. Objectif pour 2022 : doubler son activité sur ses trois cœurs de métiers.

Pour accompagner l’accélération de son développement, l’entreprise, qui compte désormais plus de 40 collaborateurs, recrutera dans les prochains mois une quinzaine de nouveaux talents sur l’ensemble de ses métiers : immobilier résidentiel et tertiaire, juridique, travaux et digital.

L’accent sur le digital

« La montée en puissance de White Bird sur ses différents cœurs de métier – syndic, gestion locative, property management – et la multiplication de nos succès commerciaux, à l’instar des mandats signés au dernier trimestre 2021 avec des clients institutionnels pour la mise en exploitation d’immeubles résidentiels en VEFA à Paris, Alfortville ou encore à Vanves, illustrent la qualité et la compétitivité de nos services. Nos forces sont clairement nos processus opérationnels repensés, l’excellence opérationnelle de nos équipes et la qualité du reporting. Nos équipes sont débarrassées des tâches répétitives et chronophages grâce à une utilisation pertinente du digital. Ce passage d’une gestion bureaucratique, peu flexible et peu réactive d’un actif à un accompagnement personnalisé, de terrain, au service de la valorisation du patrimoine a trouvé un écho important dans les attentes de nos clients BtoB et BtoC, précise Delphine Merle, cofondatrice de White Bird. Nous abordons sereinement l’année 2022 avec un objectif à la hauteur de nos ambitions. Nous visons dans les 12 prochains mois un doublement de notre activité sur nos trois cœurs de métiers », précise-t-elle.

La propetch veut recruter une quinzaine de nouveaux collaborateurs

« Nos différents succès en 2021 nous donnent évidemment envie d’aller encore plus loin, notamment en poursuivant nos efforts sur ce qui fait notre force : la relation client, la réactivité et la proximité ! Depuis notre création, nous sommes dans une démarche d’amélioration continue de l’ensemble des process et des outils mis au service de la satisfaction client. A titre d’exemple, le temps moyen de réponse de nos équipes est aujourd’hui de 3h58, chaque email des gestionnaires est noté par nos clients selon différents critères, nos développements technologiques libèrent nos gestionnaires des tâches administratives chronophages leur permettant ainsi de passer 70% de leur temps sur le terrain, à exercer réellement leur métier, complète Benoit Richard, cofondateur. La consolidation de ces fondamentaux et le maintien de ce haut niveau d’exigence dans la relation client passeront notamment par le renforcement de nos équipes. En 2021 nous avons doublé nos effectifs pour soutenir notre développement. Nous lançons une nouvelle campagne de recrutements d’une quinzaine de nouveaux collaborateurs sur l’ensemble de nos métiers », conclut-il.