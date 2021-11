Proptech : Brickmeup lève des fonds pour lancer une plateforme de gestion de patrimoine immobilier

Brickmeup annonce une levée de fonds de 800 000 € et le lancement d’une plateforme de constitution, de gestion et d’optimisation de patrimoine.

Une plateforme intuitive de gestion de patrimoine immobilier au premier semestre 2022

La startup Brickmeup boucle un nouveau tour de table de 800 000 € pour accélérer le développement de sa plateforme digitale de constitution, de gestion et d’optimisation de patrimoine immobilier qui sera lancée au premier semestre 2022.

Ce nouvel outil permettra à terme à tous les investisseurs de gérer et optimiser leur patrimoine en seul et même lieu. Au quotidien, la plateforme donnera la possibilité aux investisseurs immobiliers de gérer leurs biens avec une vision patrimoniale, mais également de simuler leur stratégie de constitution de patrimoine, et de scénariser l’évolution de leurs investissements. Lorsque l’un de leur bien sera arrivé à maturité, l’intelligence artificielle développée par Brickmeup leur proposera des scénarios autonomes d’optimisation de la performance de leur portefeuille.

Pour faciliter le processus, la start-up lancera, au second semestre 2022, une marketplace sur laquelle les investisseurs pourront acheter et vendre leurs biens simplement.

À travers ce concept, Brickmeup poursuit un double objectif : créer un outil utile, pratique, et facile d’utilisation tout en véhiculant ses valeurs d’investissement rentable et responsable.

Des ambitions sur l’ensemble du territoire et dans d’autres pays européen

Face à ce développement soutenu, la start-up a doublé ses effectifs depuis août 2021 passant de 15 salariés à 32. Elle est actuellement à la recherche de cinq nouveaux talents : Un.e conseiller.e en gestion de patrimoine immobilier, Un.e chasseur.e de biens immobiliers, Un.e chargé.e d’investissement, Deux développeurs.euses full stack, Un.e product owner.

D’ici 2023, Brickmeup souhaite s’ouvrir à de nouveaux marchés en proposant des actifs tels que les bureaux ou les locaux commerciaux et ainsi déployer une offre BtoB. La start-up, présente actuellement en île-de-France, souhaite proposer son expertise dans d’autres régions françaises, ainsi que dans d’autres pays européens.