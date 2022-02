Nomination : Sylvain Baré nommé Directeur produits MYRE

MYRE, startup de la proptech créée en 2016, renforce ses équipes et désigne Sylvain Baré comme nouveau Directeur produit.

Sylvain Baré rejoint la plateforme de gestions des données MYRE pour consolider l’offre et adresser de nouveaux marchés. MYRE apporte au marché immobilier une solution de gestion de données dédiée aux gestionnaires de biens immobiliers. Sa plateforme SaaS collaborative optimise en temps réel la gestion des actifs tout au long de leur vie. En plus d’une ambition internationale, la startup vise à étoffer son offre initialement dédiée aux asset managers. Le but est de s’adresser plus globalement aux différents acteurs de la gestion de biens.

Faire de MYRE la solution de référence paneuropéenne de gestion de données immobilières

Sylvain Baré a occupé le poste de directeur général de la société de gestion immobilière Bazin. Ensuite il est devenu directeur régional Ile de France et membre du comité exécutif de l’administrateur de biens Sergic. Grâce à son expertise reconnue dans l’immobilier, il devient directeur général. Il entre ainsi au capital de l’éditeur de logiciel de gestion financière et immobilière Cassiopae de 2006 à 2019. Il déploie la branche immobilière et participe à la croissance de l’activité avec un chiffre d’affaires qui a été multiplié par 40 en 13 ans.

En tant que Chief Product Officer il devient membre du comité opérationnel et actionnaire minoritaire. Son rôle consistera à développer d’ici trois à cinq ans la plateforme. Il le ferra sur les aspects de gestion immobilière et gestion de fonds au sens large.

“En charge des projets d’intégration et du développement produit, mon objectif est de bâtir le logiciel le plus complet et modulable possible pour permettre à MYRE d’adresser l’ensemble des acteurs de la gestion immobilière et de la gestion de fonds (asset managers, gestionnaires de fonds, property managers, mais aussi les directions immobilières)”, déclare Sylvain Baré.

“Sylvain Baré se révèle être un atout majeur pour MYRE et nous sommes ravis de l’accueillir ! Son expérience significative dans le secteur et sa connaissance des besoins métiers vont nous permettre de révolutionner la gestion immobilière. Le marché est désireux d’un outil unique qui rassemble tous les usages : le profil de Sylvain nous permet d’être plus efficace dans notre réponse produit”, estime Déborah Fritz, CEO de MYRE.