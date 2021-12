Stéphane Dauphin : Futur Directeur Général de SEQENS

Le 7 mars prochain, Stéphane Dauphin prendra ses fonctions en tant que Directeur Général de Seqens, filiale immobilière d’Action Logement.

Stéphane DAUPHIN, Directeur général de Paris Habitat, a été nommé Directeur général de SEQENS par le conseil d’administration de Seqens, acteur majeur du logement social en Ile‐de‐France. Seqens s’illustre par une présence forte sur l’ensemble du territoire francilien, avec un parc de 100 000 logements, dont 10 000 logements dits spécifiques.

Il succèdera à Pascal VAN LAETHEM, atteint par la limite d’âge, qui dirige depuis le 1er décembre 2020 le groupe présidé par Jérôme BEDIER.

Stéphane DAUPHIN est diplômé d’un magistère de gestion et aménagement, d’une maîtrise et d’un DESS urbanisme et aménagement de Paris IV. D’abord urbaniste au sein de collectivités territoriales en Île-de-France, il est en charge de l’habitat, du logement, de l’urbanisme et des déplacements au sein de Nantes Métropole en 2002. Il devient directeur général de l’OPH de Nantes en 2012, jusqu’en 2016, date à laquelle il prend la tête de Paris Habitat.

« C’est une grande fierté de rejoindre un grand bailleur francilien du groupe Action Logement, fortement engagé sur des enjeux de développement et d’amélioration de la qualité de service. Je poursuivrai les travaux menés avec détermination et professionnalisme par Pascal Van Laethem, en matière d’innovation et de transformation numérique. Avec l’ensemble des équipes de Seqens, nous continuerons d’œuvrer au quotidien pour améliorer le cadre de vie des locataires« , déclare Stéphane Dauphin.