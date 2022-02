Roquebrune Cap-Martin (06) : Une sublime villa ayant appartenue à Dolce Gabbana

Immobilier Roquebrune Cap-Martin. Magnifique villa vue mer de 437 mètres carrés cherche preneur entre la riviera italienne et le rocher monégasque.

D’un côté Menton et la riviera italienne, de l’autre, le rocher monégasque à quelques encablures, Roquebrune Cap Martin a tout du site privilégié de la Côte d’Azur. Son climat subtropical, son cap s’avançant sur la Méditerranée, ses constructions Belle Époque dont la villa Pausa de Coco Chanel.

C’est à la pointe de ce cap que Stefano Gabbana et Domenico Dolce avaient décidé d’installer leur villégiature azuréenne, dans une propriété surplombant la mer. La vue panoramique sur la baie de Menton y est exceptionnelle. Elle est connue pour les fêtes mémorables qui s’y sont tenues à l’occasion du Festival de Cannes notamment.

De ces années fastes demeure un design irréprochable composé de lignes fluides, de matières élégantes, le tout lové dans un écrin de verdure comprenant une piscine en surplomb, un potager et des vignes.

L’emblématique propriété commercialisée par Michael Zingraf Real Estate arbore fièrement 3 magnifiques palmiers en guise de bienvenue aux visiteurs. Convertie désormais en demeure familiale, on y pénètre par une grande allée suivie d’un majestueux escalier.

Dans un jardin luxuriant composé de pins, de bambous, de bougainvilliers, de jasmin et d’hibiscus, de multiples terrasses promettent des moments de vie chaleureux tout en offrant des passerelles entre l’intérieur et l’extérieur. À la fois intime, chaleureuse et grandiose, cette villa est un véritable manifeste de l’art de vivre dans la Riviera.

©Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate

L’étage de réception comprend un hall d’entrée, un espace de relaxation, un salon avec cheminée, un espace pour les repas, deux cuisines, le tout communiquant avec les terrasses extérieures.

©Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate

À l’étage sont implantés les master suites avec leurs terrasses privatives.

Le rez-de-jardin est destiné aux invités avec ses 3 chambres. Il dispose de son entrée indépendante, d’un vaste bureau et d’une kitchnette ainsi que d’une buanderie et d’un vestibule.

La piscine à débordement surplombe la propriété tout en préservant son intimité.

Un des musts de cette propriété est la terrasse couverte où se tiennent les repas estivaux même si chaque espace de cette villa, des salons de réception à plan ouvert, en passant par ses suites de maître ou ses suites invités, tous respirent l’élégance et la magie d’une région de rêve.

©Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate

Le prix : 14,9 millions d’euros. Pour en savoir plus : Rendez-vous sur www.michaelzingraf.com