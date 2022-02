Profitez des 9 conférences gratuites les 1er, 2 et 3 avril au Salon de l’Immobilier Neuf

Vous souhaitez investir dans le neuf ? Pour que vous compreniez toutes les étapes d’un achat dans le neuf, le Salon de l’Immobilier Neuf proposent 9 conférences, gratuites animées par des experts et ouvertes à tous les visiteurs.

Les Français sont plus nombreux à acheter du neuf en raison de ses nombreux avantages. Lumineux, écologique, économique, connecté, très bien isolé, sans travaux à prévoir, il répond à de nombreuses aspirations. Pour tous ceux qui rêvent de leur future résidence, principale ou secondaire ou souhaitent réaliser un investissement locatif, le Salon de l’Immobilier Neuf leur permettra de rencontrer en un même lieu tous les professionnels du secteur pour concrétiser leur projet immobilier. Alors rendez-vous les 1er, 2 et 3 avril 2022 Porte de Versailles.

Mais pour bien acheter, encore faut-il être bien informé

L’achat d’un bien immobilier, parcours jalonné de nombreuses étapes, intègre des connaissances précises sur le crédit, l’investissement, les nombreux dispositifs en cours, l’innovation et les nouveautés en matière d’habitat.

Afin de donner toutes les clés de réussite à ses visiteurs, le Salon de l’Immobilier Neuf a décidé d’informer les futurs acquéreurs sur toutes les étapes de leur parcours à travers 9 conférences, animées par des experts reconnus en leur domaine, gratuites et ouvertes à tous les visiteurs du salon. Elles aborderont les thèmes phares suivants:

Comment acheter sur plans ? / Vendredi 1er avril à 11 h30

Choisir le logement. Signer l’avant-contrat et l’acte authentique. Payer au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Prendre livraison. Les garanties avant, pendant et après l’achat. Les assurances. Le mode d’emploi juridique et pratique de l’achat dans le neuf.

Confort, écologie et les nouvelles façons d’habiter / Vendredi 1er avril à 14h

Les atouts de l’habitat connecté. Construire durable et responsable : les avantages pour les acquéreurs. La santé dans les logements : le nouvel enjeu. Coliving, habitat participatif et intergénérationnel, espaces partagés. Les nouvelles façons de vivre dans le neuf.

Investir en 2022 : rentabilité, plus-values et défiscalisation / Vendredi 1er avril à 15 h30

Pinel, Pinel +, LMNP*, Censi-Bouvard, démembrement : tout savoir sur les avantages fiscaux. La rentabilité et les plus-values. Les stratégies pertinentes. Les bons plans et les conseils. Tout savoir pour investir dans le neuf. *Location Meublée Non Professionnelle

Les atouts du neuf / Samedi 2 avril à 11 h30

Architecture, plans, chauffage, normes techniques, charges et coût d’utilisation, parkings, sécurité, balcons et terrasses. Pourquoi le neuf présente un bon rapport qualité/prix.

Location-accession, TVA à 5,5%, Bail Réel Solidaire : acheter moins cher/ Samedi 2 avril à 14 h

Explication et mode d’emploi pour profiter de dispositifs très attractifs pour devenir propriétaire. Où trouver ces résidences très compétitives et comment financer ces projets.

Pinel 2022 : Les bons plans pour investir et payer moins d’impôts / Samedi 2 avril à 15 h30

Le fonctionnement de la loi Pinel. Les conseils pour choisir le logement. Financer le projet. Gérer le bien. Réduire les risques locatifs. Les solutions pour l’après-Pinel. La vraie rentabilité de l’investissement défiscalisé.

Les 7 points clés pour bien acheter/ Dimanche 3 avril à 11 h30

Choisir le logement. Signer l’avant-contrat et l’acte authentique. Payer au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Prendre livraison. Les garanties avant, pendant et après l’achat. Les assurances. Le mode d’emploi juridique et pratique de l’achat dans le neuf.

Le parcours de l’acquéreur : choix du logement, prix, financement, garanties … / Dimanche 3 avril à 14 h

Choisir une adresse et un logement sans se tromper. La vente sur plans et les garanties. Le montage du financement. La phase construction. La livraison. La vie dans une maison ou un appartement neuf. La revente. Tout savoir pour réussir un achat ou un investissement locatif.

Résidences services, résidences vacances, acheter à l’étranger : l’autre façon d’investir/ Dimanche 3 avril à 15 h30

Résidences services, résidences vacances, acheter à l’étranger : mode d’emploi. Des loyers non imposables avec le statut de loueur en meublé. L’avantage fiscal Censi-Bouvard. La récupération de la TVA. La gestion garantie par bail commercial. La rentabilité. Les conseils pour réussir un investissement services compris.

Les conférences seront animées par Pierre Chevillard, rédacteur en chef de Particulier à Particulier (www.pap.fr).