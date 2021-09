Ne ratez pas le Salon de l’immobilier de Toulouse du 1er au 3 octobre

Vous voulez faire avancer votre projet immobilier ? Le Salon de l’immobilier de Toulouse prend ses quartiers au MEETT, le nouveau Parc des expositions, du 1er au 3 octobre. Allez-y !

Le Salon de l’immobilier de Toulouse s’installe pour la première fois au MEETT. Un choix qui facilite :

Les trajets :

L’aéroport est à 15 minutes en tramway 7 minutes en voiture

Le centre-ville est à 35 minutes en tramway et 20 minutes en voiture

Les visites :

Les bâtiments d’exposition, entièrement rénovés, disposent désormais de larges espaces et allées, pour le plus grand confort des visiteurs. Le stationnement en cœur de parc, accessible et gratuit, totalise 5 000 places. Un espace restauration est disponible dans le hall et à l’extérieur du parc.

16 conférences animées par des experts de l’immobilier occitan

Les conférences, gratuites et accessibles sans réservation, couvrent tout l’éventail immobilier : achat dans le neuf ou dans l’ancien, construction de maison, transmission de patrimoine, défiscalisation, épargne et gestion de patrimoine.

Quelques sujets abordés au cours du Salon :

Réussir son investissement en défiscalisant, le Pinel en 30’ chrono

Transmettre et protéger sa famille, les conseils d’un notaire

Faire construire sa maison en toute sécurité, les étapes clefs, le contrat de construction (CCMI)

Épargne immobilière pour la retraite, quels produits de placement ? Quels budgets ?

Acheter pour la 1ère fois dans le neuf ou dans l’ancien, quels financements ? Quelles aides?

Les conférences s’adressent aussi bien aux primo-accédants qu’aux investisseurs chevronnés.

Le Salon accueille cette année 16 nouveaux exposants …

Parmi eux, des constructeurs de maisons individuelles, représentant des styles d’architecture différents, des spécialistes de la rénovation de maisons et de la rénovation énergétique.

Les quelque 80 exposants présents cette année sont un compendium de l’immobilier occitan : architectes, avocats, conseillers en gestion de patrimoine, constructeurs de maisons individuelles, notaires, promoteurs, etc. Les réseaux d’agences, quant à eux, apporteront leur expertise aux porteurs de projets dans l’immobilier ancien.

… et un espace dédié au home staging

Aux 16 conférences immobilières et aux traditionnels espaces de consultations personnalisées, s’ajoute un espace dédié au home staging. En effet, les home stagers présents sur le salon partageront de précieux conseils avec les propriétaires souhaitant valoriser leurs biens immobiliers. Un seul credo : se démarquer des biens concurrents pour mieux vendre ou mieux louer.

Un espace de consultations expertes

Les consultations, gratuites et personnalisées, permettent aux visiteurs de recueillir les avis d’experts afin de peaufiner leurs projets immobiliers. Le pôle d’experts est composé d’architectes, avocats, conseillers en gestion de patrimoine, notaires et autres spécialistes des travaux et de la rénovation énergétique.

Ces entretiens, d’une durée de 20 à 30 minutes, auront lieu tous les jours de 10h à 12h30 et de14h à 19h.

Protocole sanitaire à respecter pour visiter le salon en toute sérénité

Le port du masque est obligatoire pour tous les participants. L’accès au salon nécessite la présentation d’un pass sanitaire : un certificat de vaccination ou un test négatif de moins de 72h (RT-PCR ou antigénique ou un autotest sous supervision d’un professionnel de santé) ou un certificat de rétablissement de la Covid-19. Ce pass sanitaire prend la forme d’un QR code à présenter sous format numérique ou papier. A compter du 30 septembre 2021, le pass sanitaire sera obligatoire pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans.