“Tout commence par une bonne estimation”, Frédéric Beigbeder, la voix de Meilleurs Agents

Frédéric Beigbeder prête sa voix à Meilleurs Agents pour sa nouvelle campagne de pub TV concoctée avec l’agence Interruption.

L’immobilier évolue, les critères d’estimation immobilière aussi… Meilleurs Agents, le spécialiste

de l’estimation immobilière se réinvente donc en TV. Avec l’agence Interruption, Meilleurs Agents fait évoluer sa communication vers un univers décalé, chic et smart, et se dote d’une nouvelle signature : “Tout commence par une bonne estimation”.

Frédéric Beigbeder prête sa voix à Meilleurs Agents

Grâce à cette campagne, à laquelle Frédéric Beigbeder a accepté de prêter sa voix, Meilleurs Agents met en lumière avec humour et tendresse la relation profonde qui existe entre les Français et leur bien, et place l’humain au cœur de sa communication.

L’agence Interruption propose un opus publicitaire composé de trois films créatifs, réalisés par Sébastien Petretti (Colors Production), qui font sourire et qui alignent désirs et réalité. Le spécialiste de l’estimation immobilière démontre toute sa créativité en mettant en avant quelques folies créatives de propriétaires.

La musique choisie est un titre de la bande originale du film « Un Éléphant ça trompe énormément » composée par Vladimir Cosma. Elle contribue à donner aux films une patine chic et décalée.

Meilleurs Agents réaffirme son positionnement stratégique : celui de l’expert tech et data

Objectif derrière ce clin d’œil : démontrer que Meilleurs Agents, expert en data science immobilière, est, non seulement le seul acteur capable de proposer la meilleure estimation, mais aussi celui qui est à même d’offrir l’accompagnement le plus personnalisé, tout au long de la vente d’un bien, en recommandant notamment le meilleur professionnel de l’immobilier.

« Cette campagne casse avec humour, audace et créativité, les codes du milieu immobilier traditionnel. Elle valorise le rôle incontournable et précieux de Meilleurs Agents qui éclaire le propriétaire sur les atouts réels de son bien et sur la plus-value potentielle que cela représente. Les 3 films transcrivent un territoire de marque au fort capital sympathie pour le propriétaire et le vendeur, bien loin du côté “froid” de l’expérience transactionnelle habituelle » explique Virginie Boudet, Vice-Présidente Marque, Communication & Événementiel de Meilleurs Agents et du Groupe SeLoger.

« Au regard de la croissance de l’entreprise et de sa place sur son marché, il était important de se différencier avec un positionnement stratégique et une communication singulière. L’objectif de cette campagne est de positionner la marque comme le leader de son marché en mettant l’humain et la data au centre de cette campagne. Chez Interruption, nous partageons la philosophie de Meilleurs Agents, celle de mettre l’humain au centre. Nous sommes ravis de ce travail de collaboration qui renforce la personnalité de la marque. » précise Fabien Teichner, Fondateur & Directeur de la Création de l’agence Interruption.