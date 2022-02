Immobilier : Voici les critères à prendre en compte pour estimer le prix de votre bien

Balcon, piscine, étage, nombre de salles de bains… MeilleursAgents vient de publier une étude qui chiffre l’impact d’un balcon, d’une piscine ou encore du nombre de salle bains sur la valorisation d’un bien immobilier. Tout savoir sur éléments qui valorisent le prix d’une maison ou d’un appartement.

Situation géographique en centre ville

Le prix d’un appartement ayant une situation centrale est plus élevé de +4,9% s’il est en cœur de ville. Cet écart est en revanche nettement moins marqué pour les maisons (seulement +1,9%).

Epoque de construction

Pour un appartement. En termes d’impact sur le prix, c’est l’époque de construction du logement qui l’emporte. Ainsi, comparativement à un logement bâti entre 1946 et 1971, un même bien construit après 2004 se vend en moyenne 17,3% plus cher.

Si les appartements les plus récents profitent des qualités de leur « jeunesse » (meilleure isolation thermique et phonique notamment) pour expliquer leurs tarifs plus élevés, les plus anciens jouent de leur charme pour faire grimper leur prix (+7,3% pour un immeuble construit entre 1800 et 1914 par rapport à une construction faite entre 1946 et 1971).

Pour une maison. Tout comme pour les appartements, la date de construction constitue la caractéristique de valorisation la plus importante pour les maisons. Et, là encore, des variations fortes se font sentir entre les périodes avec une prime cette fois-ci aux constructions les plus anciennes. Ainsi, la valeur d’une maison bâtie avant 1800 est en moyenne 15,2% plus élevée au m2 que celle d’une maison construite entre 1946 et 1971. Parmi les principales explications : leur rareté, leur cachet et leur charme historique. Pour autant, répondant aux dernières normes en matière environnementale et énergétique, les constructions les plus récentes n’ont pas grand-chose à leur envier. Par rapport à leurs homologues érigées durant les Trente Glorieuses, les maisons sorties de terre après 2004 se vendent 13,4% plus cher.

Balcon Terrasse

Pour un appartement. La présence d’un balcon ou d’une terrasse fait partie des caractéristiques les plus valorisantes pour un appartement : +9,6%

Pour une maison. L’existence d’un espace extérieur se fait également ressentir sur le prix de vente des maisons : +4,5%

A noter : C’est dans les communes du Top 10* les plus ensoleillées et aux températures les plus élevées qu’un extérieur est le plus valorisé (+14,2% à Marseille, +11% à Nice et +9,4% à Montpellier contre +4,7% à Rennes). À Paris, l’effet « balcon/terrasse » se révèle moins fort avec seulement +7,7% d’impact sur les tarifs.

2ème salle de bain ou plus

Pour un appartement. La présence d’une 2ème salle de bain (ou plus) se traduit par une valorisation de +7,9%.

Pour une maison. La présence d’une 2ème salle de bain (ou plus) se traduit par une valorisation de +1,3%.

A noter : La présence de salles de bains supplémentaires (2 ou plus) dans un appartement fait grimper sa valeur de +12,2% dans une commune du Top 40**, de +9,1% dans une agglomération du Top 10 et d’à peine +3,4% dans la capitale.

Ascenseur

Pour un appartement. Contrairement aux idées reçues, l’existence d’un ascenseur ne crée pas de différence majeure sur le prix du bien avec un effet sur le prix au m2 de +3,5% uniquement.

Taille de l’immeuble

Pour un appartement. La taille de l’immeuble dans lequel se situe le logement peut s’avérer particulièrement pénalisante. En effet, le prix d’un appartement recule de 10% dans une résidence de plus de six étages par rapport à une autre de trois étages, c’est ce que l’on appelle “l’effet tour”.

Piscine

Dans les grandes villes de France, les logements disposant d’une piscine s’échangent en effet 8% plus cher que ceux qui n’en ont pas dans les grandes villes de France.

* Les villes du Top 10 Meilleurs Agents sont sont : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse. **Les villes du Top 40 sont : Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Antibes, Avignon, Besançon, Bourges, Brest, Béziers, Caen, Calais, Cannes, Clermont-Ferrand, Colmar, Dijon, Dunkerque, Grenoble, La Rochelle, Le Havre, Le Mans, Limoges, Metz, Mulhouse, Mérignac, Nancy, Nîmes, Orléans, Pau, Perpignan, Poitiers, Quimper, Reims, Roubaix, Rouen, Saint-Nazaire, Saint-Étienne, Toulon, Tourcoing, Tours et Villeurbanne. Les villes du Top 50 sont celles du Top 10 ainsi que celles du Top 40 et Paris.

Les éléments ci-dessus émanent d’une étude réalisée par Meilleurs Agents sur de plus de 150 000 biens immobiliers vendus dans les principales communes de l’Hexagone depuis deux ans.