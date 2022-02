Immobilier Vitry-sur-Seine (94) : COLOG réalise 7 logements en charpente métallique

COLOG, filiale du Groupe COREAL, lance la construction d’un programme de 7 maisons à Vitry-sur-Seine (94) pour le compte du maître d’ouvrage Terabilis sur la conception de l’architecte Andrea Guazzieri.

Prenant place sur l’ancien site d’un hangar et d’un pavillon, les logements feront entre 87 et 122 m² et disposeront de jardins et balcons.

Ces logements seront construits en charpente métallique selon le système ECOLOG.

Un processus de fabrication à faible empreinte carbone

ECOLOG, développé par le Groupe COREAL, est un système constructif innovant qui garantit le meilleur de la construction métallique pour le résidentiel neuf. Ce processus de fabrication à faible empreinte carbone permet d’assurer des chantiers plus propres et plus rapides, tout en garantissant une construction à haute performance énergétique et une liberté architecturale certaine.

L’acier utilisé dans le cadre du système ECOLOG est recyclé et recyclable à l’infini. De surcroît, par rapport aux structures en béton, les constructions en charpente métallique bénéficient d’un bilan carbone avantageux, près de 5 fois plus faible que celui des structures traditionnelles.

Un programme de bâtiments passifs

Ces maisons seront équipées de VMC double flux thermodynamique permettant de chauffer, ventiler, refroidir, produire de l’eau chaude et réduire considérablement la facture annuelle d’énergie.

Par ailleurs, le système ECOLOG permet de réduire les délais de construction de 50%, grâce à une préfabrication en atelier. Le montage de la charpente ne nécessitant pas l’installation de grue, le chantier est ainsi plus rapide et plus silencieux. L’absence de béton rend également le chantier plus propre.

Couramment utilisée aux Etats-Unis et en Grand Bretagne, la construction métallique répond doublement à l’évolution des contraintes techniques environnementales et aux besoins croissants de nouveaux logements, dans des délais toujours plus courts. En 2022, le Groupe COREAL souhaite faire bénéficier plusieurs programmes du système constructif ECOLOG.