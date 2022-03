Maisons & Appartements Paris : ouverture imminente !

En très forte croissance, les portails immobiliers du Groupe Stratégie Média Conseil, leader sur le créneau des annonces premium, ont enregistré une croissance de +31% sur l’année 2021. Jean-Pierre Cohen son président fondateur nous explique les projets à venir et les clefs de ce succès.

Après Résidences Immobilier, vous lancez Maisons & Appartements sur Paris?

Jean-Pierre Cohen : Déjà leader de l’immobilier de prestige sur Paris avec Résidences Immobilier, nous lançons, dès ce printemps Maisons & Appartements Paris avec une structure Parisienne dédiée composée d’une dizaine de commerciaux. D’ores et déjà, nous avons séduit une centaine d’agences immobilières leaders du marché Parisien.

Aujourd’hui, comment se positionnent Maisons & Appartements et Résidences Immobilier face à leurs concurrents?

Jean-Pierre Cohen : En 30 ans, nous sommes devenus le principal acteur et même leader sur les biens intermédiaires supérieurs et sur l’immobilier de prestige via la complémentarité de nos 2 portails. Résidences Immobilier fait partie des leaders du marché face à Belles Demeures/Propriétés, et nous sommes clairement positionnés vers l’international avec 50% d’acquéreurs étrangers. Maisons & Appartements, plus généraliste, propose une sélection de biens de qualité pour des porteurs de projet à fort potentiel.

Qu’est-ce qui vous différencie ?

Jean-Pierre Cohen : Notre positionnement premium ! En quelque sorte, nous sommes le Hédiard de l’immobilier, telle une épicerie fine nous proposons une sélection de biens de qualité pour une clientèle exigeante, notre approche est à l’opposé de nos principaux concurrents qui s’apparentent plus aux méthodes de la grande distrib.

Sur quoi repose alors le succès de vos portails ?

Jean-Pierre Cohen : Je dirais tout simplement sur notre efficacité. Avec près de 54 millions de visiteurs cumulés entre Maisons & Appartements et Résidences Immobilier, en progression de +35% par rapport à 2020, nous nous inscrivons parmi les partenaires incontournables des agences immobilières en quête de leads qualifiés. Notre positionnement sur des services haut-de-gamme et orientés « acquéreurs-vendeurs » assure aux clients un retour sur investissement exceptionnel. Une agence immobilière reçoit en moyenne 500 leads par an et concrétise 5 à 10 transactions grâce à nos portails.

Les rentrées de mandats sont de plus en plus importants, quelles sont vos solutions ?

Jean-Pierre Cohen : Il y a un an nous avons lancé le pack vendeur destiné à recruter des mandats de vente, et ça cartonne ! Près de 30% de nos clients ont souscrit ce nouveau service qui génère en moyenne une 15 aine de leads vendeur mensuels pour 3 signatures de mandat.

En quoi votre approche est différente ?

Jean-Pierre Cohen : A l’inverse des généralistes tels que Seloger ou LeBoncoin, nous travaillons la qualité des contacts et non la quantité. Les agents immobiliers s’identifient à nos sites car ils ne sont pas noyés dans la masse, leurs biens sont valorisés et les contacts ultra qualifiés.

C’est pour cette raison que nous enregistrons une croissance de plus de 30% de notre base client et, en même temps, un taux de fidélité record de 95%, qui correspond au taux de réengagement de nos clients en 2021.



Avez-vous d’autres projets à venir ?

Jean-Pierre Cohen : Nous allons accélérer l’accroissement de notre portefeuille par la mise ne place de partenariats avec des acteurs incontournables du secteur en quête de nouvelles solutions pour développer leur business.

Enfin, nous allons faire évoluer nos outils pour être au plus proche des besoins de nos clients en éliminant les tâches à faible valeur ajoutée ou trop chronophages. La prise de rendez-vous ou la mise en place de solutions pour faciliter la mise en relation d’un porteur de projet et d’un agent immobilier sont aux cœurs de nos prochaines innovations.