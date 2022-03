SeLoger réunit un collège de pros de l’immo pour parler politique du logement

SeLoger lance avec Opinion Way une initiative inédite : Le logement parlons-en et agisssons avec SeLoger.

L’habitat est la première dépense contrainte des Français : il représente 30%, parfois 40% de leur budget et affecte lourdement leur pouvoir d’achat. À l’aube de l’élection présidentielle et afin de faire avancer la politique du logement et la question de l’immobilier en France, SeLoger lance avec OpinionWay une initiative inédite : LE LOGEMENT PARLONS-EN ET AGISSONS AVEC SELOGER

Au coeur de ce mouvement : une grande consultation nationale qui sera menée dès le mardi 8 mars auprès des acteurs de l’immobilier et de tous les Français pour récolter leurs attentes, témoignages, perceptions…afin ensuite d’apporter, sous la forme d’un manifeste, des propositions concrètes, en lien avec la réalité du terrain, à l’équipe qui se verra confier la politique du logement lors de la prochaine mandature.

« Il faut saluer cette initiative de SeLoger qui va permettre de résoudre un paradoxe : le logement reste peu présent dans la campagne présidentielle, alors même qu’il constitue un enjeu majeur au confluent des grandes préoccupations des citoyens, et notamment celle du pouvoir d’achat. L’équipe d’OpinionWay est très heureuse de contribuer à cette cause en assumant pleinement sa mission d’écoute, de consultation et d’analyse des attentes des différents acteurs et parties prenantes du secteur, au service des décideurs politiques de demain. » introduit Hugues Cazenave, Président-Fondateur d’OpinionWay.

Un collège de professionnels de l’immobilier

Afin de mener à bien cette consultation avec OpinionWay, SeLoger s’est entouré d’un collège d’une quarantaine de personnalités du monde de l’immobilier rassemblée sous la houlette d’Henry Buzy-Cazaux, Président fondateur de l’Institut du Management des Services Immobiliers et parrain d’honneur de l’initiative.

“Pour inspirer efficacement la politique immobilière des cinq années à venir, il fallait que les acteurs, professionnels, associatifs et chercheurs se rassemblent, sans arrière-pensée. Ce collège de penseurs réussit une première : incarner l’ensemble de la filière. Ça a du souffle !” confie Henry Buzy-Cazaux.

Acteurs de l’aménagement du territoire, élus, présidents de réseaux immobiliers ou de mandataires, investisseurs, fiscalistes, courtiers, intellectuels, administrateurs de biens, ambassadeurs de la proptech, présidents d’organisations professionnelles, d’associations … Le collège des penseurs* rassemble des hommes et femmes engagés pour l’avenir du logement et de l’immobilier en France.

Une réunion au Raise Lab à Paris

La vision de chacun de ces experts a été recueillie par OpinionWay afin de définir les grands enjeux de la consultation à venir. Le « think tank » s’est ainsi réuni pour la première fois ce matin au Raise Lab à Paris afin de détailler et d’arbitrer ensemble les grands thèmes de la consultation nationale. Il sera également mis à contribution à l’issue de la consultation pour en traduire les principaux enseignements en propositions concrètes qui viendront nourrir le manifeste final.

“Une matinée riche en échanges qui a permis de dessiner les grands enjeux de la consultation à venir, qu’il s’agisse du pouvoir d’achat immobilier, de la nécessité d’un choc de l’offre, de l’accession à la propriété, de la transition énergétique ou plus globalement de l’habitat de demain. Ce qui est passionnant dans notre rôle c’est de rassembler autour de solutions ou de propositions, au-delà des divergences qui peuvent exister”. explique Séverine Amate, Porte-parole du Groupe SeLoger.

(*) Eric Allouche, Directeur Exécutif Era immobilier; Yannick Borde, Vice-Président USH, Président Procivis; Julien Bouteloup, Directeur Stake Capital ; David Brami, Co-fondateur groupe Point de Vente; Meka Brunel, Directrice Générale Gécina; Henry Buzy-Cazaux, Président de l’institut du management des services immobiliers; Jean-Michel Camizon, Président du Directoire groupe Dauchez, Président Purience; Olivier Colcombet, Président groupe Digit RE Group, Membre du bureau exécutif de l’UNIS; Jean-Marc Coly, Président ASPIM; Roselyne Conan, Directrice Générale de l’ANIL; Clément Delpirou, Président I@D group; Christophe Demerson, Président UNPI France; Laurent Demeure, Président Coldwell Banker, France Monaco et Europe; Olivier Descamps, Directeur Général I@D France; Jean-Claude Driant, Professeur à l’institut de l’urbanisme de Paris; Danielle Dubrac, Présidente de l’Unis; Vincent Dupy, Président d’Adèle Logement Etudiants; Pauline Duval, Directrice Générale groupe Duval; Christian Fabre, Directeur Général Keller Williams; Maître Elodie Frémont, notaire Grand Paris;Stéphane Fritz, Président Guy Hoquet; Anne-Sophie Grave, Présidente du Directoire CDC Habitat; Yann Jehanno, Président de Laforêt; David Lacroix, Président Maison Berval; Isabelle Larochette, Présidente fondation I Loge You; Christine Leconte, Présidente CNOA; Xavier Lépine, Senior Advisor Rothschild & Co; Pierre Leroy, Président de la French Proptech; Sandra Marsaud, Députée La REM de la 2e circonscription de la Charente; Jeanne Massa, CEO et Co-fondatrice d’Habiteo; Alain Meslier, Délégué Général Fédération des Ascenseurs; Grégory Monod, Président Pôle Habitat FFB; Jean-Jacques Olivie, Président Anacofi Immo; Vincent Pavanello, Président de la Maison des Mandataires; Pascale Poirot, Présidente d’honneur UNAM; Robin Rivaton, Economiste, essayiste; Cécile Roquelaure, Directrice des études Empruntis; Jean-Michel Royo, Président Declic Partners; Stéphane Scarella, Président de la FF2i – Proptech France, Directeur Général salon Rent