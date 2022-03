Immobilier Mâcon : Christie & Co finalise la vente de l’Hôtel de Bourgogne

Après 24 ans d’activité, Catherine et Patrick Chauveau à la tête de l’Hôtel de Bourgogne à Mâcon cèdent l’établissement au Groupe SOFRA.

Le bureau Christie & Co de Lyon a finalisé la cession murs et fonds de commerce de l’hôtel du centre-ville de Mâcon au profit du Groupe SOFRA, holding familiale dont l’activité dans l’hôtellerie-restauration est en pleine expansion.

Construit dans un bâtiment du milieu du XIXème siècle entièrement réhabilité, l’hôtel historique de la ville constitue une halte entre Paris, Lyon, la Savoie et la Suisse pour la clientèle loisirs et affaires.

L’établissement 3 étoiles a su séduire le Groupe grâce à ses 59 chambres, sa salle de petit-déjeuner, son espace bar atypique et sa salle de billard surplombée par une verrière de style Eiffel.

Portant depuis 2012 des projets de développement hôtelier en régions, SOFRA possède et exploite en France et aux Etats-Unis 17 hôtels de 2 à 4 étoiles et 6 restaurants représentant plus de 1340 chambres et 500 couverts.

Une acquisition à fort potentiel de développement

La holding gère également 10 sites haut de gamme de locations saisonnières en Dordogne, dans le Poitou et à Waterloo. Elle possède aussi 12 sites patrimoniaux en France et en Belgique.

Cette nouvelle acquisition offre au groupe plusieurs axes potentiels à développer avec ses combles aménageables et ses espaces en rez-de-chaussée pouvant être réagencés.

“Proche des bords de Saône et de la gare de Mâcon, l’établissement est situé à proximité d’axes majeurs comme Paris-Lyon et Lyon-Genève qui en fait une halte idéale pour la clientèle loisirs et affaires. La ville attire les visiteurs friands de son riche patrimoine architectural, des entreprises lyonnaises et dijonnaises qui font le choix d’organiser leurs séminaires à Mâcon et d’autres événements professionnels”, commente Aurélien Passaquay, négociateur du bureau Christie & Co de Lyon, qui a mené la transaction.