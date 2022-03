Nomination : De Gaulle Fleurance & Associés accueille 3 nouveaux membres

Bruno Lunghi, Sébastien Delenclos et Charles-Hubert Vanoverberghe arrivent chez De Gaulle Fleurance & Associés en tant qu’associé, senior counsel et avocat senior.

Bruno Lunghi, Sébastien Delenclos et Charles-Hubert Vanoverberghe ont une expertise reconnue, notamment dans le secteur de la fiscalité et de l’immobilier transactionnel.

Dans le cadre de leur activité, ils accompagnent des gestionnaires d’actifs, promoteurs, foncières, Family Offices, investisseurs institutionnels français et étrangers. Ils aident également des entreprises notamment dans leurs opérations de « sale and lease back ».

Ces derniers disposent d’une grande expérience professionnelle dans la création de véhicules d’investissement immobilier et dans les opérations d’acquisitions immobilières (asset deals / share deals). Ils sont également spécialisés dans les opérations d’externalisation immobilière pour des Groupes français et internationaux. Enfin ils sont aussi doués dans la structuration de financements / refinancements et la levée de fonds.

« Nous sommes ravis d’accueillir Bruno Lunghi, Sébastien Delenclos et Charles-Hubert Vanoverberghe. Leur arrivée va nous permettre de renforcer les services que nous proposons à nos clients, afin de toujours mieux les conseiller en matière de fiscalité ainsi que sur leurs opérations immobilières, dans un contexte de transformation accélérée. » déclarent Louis de Gaulle et Henri-Nicolas Fleurance, respectivement président et directeur général de De Gaulle Fleurance & Associés.

L’immobilier de bureau en pleine mutation

« Le secteur de l’immobilier vit une transformation systémique », observent Bruno Lunghi, Sébastien Delenclos et Charles-Hubert Vanoverberghe. « La crise sanitaire a irrémédiablement installé le télétravail et le flex office, de nouveaux usages qui bouleversent l’immobilier de bureaux. Par ailleurs la transition écologique modifie en profondeur la donne et conduit les acteurs du secteur à réduire, par tous les moyens, leur impact carbone. Nous voyons également des concepts innovants de résidences services se développer, afin de répondre aux nouvelles attentes, tant des jeunes actifs (espaces partagés, coworking…), que des personnes âgées en perte d’autonomie (services de soins et d’accompagnement…). Enfin, l’hôtellerie se réinvente dans un monde post-covid, s’organisant pour accueillir les travailleurs à distance et nomades de plus en plus nombreux ».

Ils conseillent également les entreprises sur la fiscalité de leurs investissements, de leurs transactions et de leurs restructurations.

« La directive européenne ATAD 3, qui harmonise les critères pour distinguer une véritable entreprise d’une société écran, notamment pour lutter contre la fraude fiscale, va avoir un impact très important pour nos clients. La directive entrant en application le 1er janvier 2024, les entreprises ont deux ans pour se préparer à cette évolution et faire évoluer les structures existantes afin de les rendre conformes à ce nouveau cadre. C’est un point essentiel aujourd’hui pour rassurer nos clients et leurs partenaires. »

Qui sont Bruno Lunghi, Sébastien Delenclos et Charles-Hubert Vanoverberghe ?

Avec plus de 30 ans d’expérience au sein de sociétés d’avocats internationales où il a exercé des fonctions de management notamment en tant que Responsable de l’activité « Real Estate and Hospitality France » pour l’ensemble des lignes de service, Bruno Lunghi est diplômé d’un D.E.S.S. de droit et fiscalité de l’entreprise et du D.J.C.E. de l’Université d’Aix-en-Provence. Il est par ailleurs membre du « regulatory and tax comitee » de l’EPRA (The European Real Estate Association) ainsi que de la commission fiscale de l’ASPIM.

De son côté, Sébastien Delenclos a passé plus de 15 ans dans un cabinet d’envergure internationale incluant deux détachements au bureau new-yorkais, s’appuyant ainsi sur son expertise en fiscalité et réorganisation internationale. Sébastien est diplômé de Cergy Paris Université (diplôme de juriste conseil d’entreprise) et de la London South Bank University.

Enfin, Charles-Hubert Vanoverberghe a travaillé 6 ans dans une société d’avocats internationale, et a obtenu deux Masters II à la Sorbonne (Opérations et fiscalité internationales des sociétés, Gestion financière). Charles-Hubert a également travaillé pendant plus d’un an dans un cabinet d’avocats établi sur l’Ile de Saint Barthélemy, et dispose de ce fait d’une compétence fiscale approfondie sur ce territoire ainsi que sur d’autres territoires d’outre-mer.

Bruno Lunghi, Sébastien Delenclos et Charles-Hubert Vanoverberghe intègrent ainsi le Groupe De Gaulle Fleurance & Associés.