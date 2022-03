ExP Realty : 3,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires record pour l’américain au 71 137 conseillers immobiliers

Cotée au Nasdaq, l’entreprise la maison mère d’ExP France, a annoncé des chiffres records pour 2021. Focus.

Cotée au Nasdaq, la plateforme immobilière ExP Realty, maison mère d’ExP France, annonce des chiffres records pour 2021 : une croissance de son d’affaires de 110% l’an passé à 3,8 milliards dont 1,1 milliard de dollars pour le seul quatrième trimestre 2021.L e bénéfice brut a augmenté de 85% soit 296 millions de dollars sur l’année dont 83,1 millions de dollars pour le quatrième trimestre (+65% versus Q3 2021).

30 000 nouveaux conseillers immobiliers en 2021 sur 6 continents

« L’année 2021 a été une nouvelle année de croissance record pour eXp. Nous avons mis l’accent sur l’innovation, ce qui nous a permis d’accueillir près de 30 000 nouveaux conseillers sur six continents.», se félicite Glenn Sanford, fondateur et PDG d’eXp. Il poursuit : « Notre Métavers, adopté depuis de nombreuses années déjà, nous donne un avantage significatif alors que de nombreux professionnels de l’immobilier se tournent désormais vers des solutions technologiques pour la productivité et la collaboration. Grâce à cette avance, nous avons pu bâtir un modèle à la croissance la plus rapide du secteur. Nous attirons les meilleurs conseillers, qui apprécient la liberté, la rémunération et la communauté qui leurs sont proposées. »

Focus sur les données clés de la plateforme immobilière ExP Realty

71 137 conseillers immobiliers. Le nombre de conseillers immobiliers sur la plateforme eXp Realty a augmenté de 72 % pour atteindre 71 137 au 31 décembre 2021.

444 367 transactions immobilières. Le nombre de transactions résidentielles conclues a augmenté de 86 % pour atteindre 444 367 en 2021, dont 125 029 pour le quatrième trimestre (+52%).

156,1 milliards de transactions en immobilier résidentiel. Le volume des transactions résidentielles a augmenté de 116 % pour atteindre 156,1 milliards de dollars en 2021, dont 44,9 milliards pour le quatrième trimestre 2021 (+ 82%)

9 pays de plus en 2021. eXp Realty s’est étendu à neuf nouveaux pays en 2021 : Porto Rico, Brésil, Italie, Hong Kong, Colombie, Espagne, Israël, Panama et Allemagne. En février 2022, eXp a également ouvert ses activités en République Dominicaine et a annoncé se lancer en Grèce et en Nouvelle-Zélande au premier trimestre 2022.

Des prêts résidentiels et un programme de coaching. eXp a lancé SUCCESS® Lending, LLC – une coentreprise de prêts résidentiels avec Kind Lending, LLC – ainsi que SUCCESS Coaching™ – un programme de coaching pour les entrepreneurs et les professionnels des affaires.