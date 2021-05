iad signe avec Universign pour digitaliser la vie de ses conseillers immobiliers

Le réseau immobilier d’agents commerciaux indépendant iad adopte la solution de signature électronique Universign pour ses mandats, avenants et contrats d’agents.

Né d’un concept alliant immobilier, digital et marketing de réseau, iad dématérialise l’agence immobilière physique tout en gardant une relation de proximité entre le conseiller immobilier et le client. Les conseillers iad sont indépendants et se déplacent auprès de vous, tout en ayant accès aux plus récentes formations du secteur et à une plateforme d’outils en ligne qui leur permet d’exercer leur métier où qu’ils soient.

Simplifier la vie des agents grâce à une solution zéro papier 100% efficace !

Dans le cadre de sa stratégie digitale et environnementale, iad décide, en 2018, d’intégrer la signature électronique à l’ensemble de ses mandats et avenants aux mandats, ainsi qu’à ses contrats d’intégration pour les nouveaux conseillers rejoignant le réseau. L’objectif, passer au zéro papier, tout en simplifiant la vie des conseillers indépendants grâce à des processus beaucoup plus rapides.

En 2019, le déploiement de la signature électronique Universign se met en place avec une montée en charge progressive sur l’ensemble des conseillers indépendants du réseau. Face à la crise sanitaire, l’adoption du service s’impose et permet d’offrir le maximum de sécurité en réduisant les interactions physiques. La solution de signature électronique d’Universign permet à iad d’automatiser ses processus, de diminuer le temps de traitement des mandats et avenants et de bénéficier d’une gestion optimale des mesures liées aux restrictions sanitaires.

« Contribuer à des projets innovants pour des acteurs aussi ambitieux et disruptifs dans leur domaine tels qu’iad est une grande fierté. Nous sommes ravis de participer activement à la dématérialisation de leur activité au profit de leurs clients, ainsi qu’à la consolidation de leur stratégie digitale. Quotidiennement la signature électronique Universign facilite la vie de dizaine de milliers de mandataires immobiliers et de leurs clients dans les meilleures conditions de sécurité !», déclare Julien Stern, Président et Fondateur d’Universign.

Innover par le digital pour gagner en compétitivité

13 000 conseillers iad utilisent la signature électronique Universign pour des mandats, des avenants ou de leurs contrats avec iad. Le taux de documents signés électroniquement atteint ainsi 80%. iad projette d’aller encore plus loin avec Universign en permettant à chacun de ses conseillers d’avoir un compte personnel Universign qui lui donnera la possibilité de signer électroniquement les bons de visite. A terme, iad prévoit d’intégrer la signature électronique à la totalité de ses documents nécessitant une signature.

« Les équipes d’Universign ont montré une compréhension forte de nos enjeux métier et nous ont proposé un accompagnement sur-mesure. La qualité de leur écoute et du niveau de nos interactions nous ont permis de faire face à l’évolution de notre secteur et de notre marché en toute sérénité et avec succès», affirme Yves Le Merrer, directeur produit et innovation chez iad.