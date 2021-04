Immobilier : Keymex en campagne TV pour recruter des conseillers immobiliers

Keymex Immobilier lance une campagne de plus de 100 spots TV sur M6, W9 et 6ter. La campagne démarrée le samedi 10 avril et jusqu’au 1er mai prochain sous la forme de spots TV de 22′.

Face à la multiplication et à la diversité des demandes d’une clientèle soucieuse de la qualité de service, Keymex, nouveau modèle économique de franchise immobilière s’appuyant sur des centres d’affaires, véritables plaques tournantes alliant transactions immobilière, offre un modèle différent fondé à la fois sur l’indépendance et le travail d’équipe.

Avec cette campagne portée par une double ambition en termes d’image et de notoriété, Keymex veut séduire des négociateurs, professionnels de l’immobilier ou en reconversion professionnelle. A l’heure où les métiers de l’immobilier ont le vent en poupe, rejoindre Keymex c’est choisir un modèle dont les piliers, formation et accompagnement, sont pensés comme du coaching sportif de haut niveau et favorisent des reconversions réussies et de beaux parcours dans l’immobilier.

Des spots TV pour accroître la notoriété de la marque

La campagne déployée depuis samedi 10 avril et jusqu’au 1er mai prochain sous la forme de spots TV de 22′. Sur M6, W9 et 6TER ce ne sont pas moins d’une centaine de spots qui seront diffusés pendant les émissions et programmes phares des chaînes (Le1245 et Le1945, Recherche appartement ou maison, Maison à vendre, ça peut vous arriver, NCIS, Envoyé Spécial, un diner presque parfait, Kaamelott, les rois de la réno, un trésor dans votre maison…)

« Depuis la création de Keymex nous avons ouvert 22 centres d’affaires en France et une Master franchise en Argentine qui accueillent aujourd’hui 700 conseillers immobiliers. Notre ambition est de doubler nos effectifs d’ici la fin 2021. Nul doute que cette campagne nous aidera à atteindre notre objectif », conclut le Président de Keymex, Frédéric Simon.