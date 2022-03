Formez-vous à l’auto-construction écologique avec Je Bâtis Ma Maison et réaliser votre rêve !

Vous rêvez de construire votre maison avec des matériaux écologiques ? Mais par où commencer ? Je Bâtis Ma Maison vous aide à réaliser votre projet grâce à de nombreuses formations !

Imaginer, dessiner, construire et vivre dans une maison écologique est le rêve de beaucoup de Français. Mais passer à l’action est compliqué : peu de professionnels maîtrisent les techniques de l’écoconstruction, et le prix des matériaux a grimpé à cause de la crise du Covid-19.

Je Bâtis Ma Maison permet de faire de ce rêve une réalité avec un programme de formation détaillé. En ligne ou sur place, à Marcoux, vous apprendrez les techniques de l’écoconstruction et obtiendrez des réponses à vos questions. Vous pourrez ensuite continuer à progresser grâce au contenu disponible en ligne et à la communauté de professionnels et de stagiaires. Au terme de leur apprentissage, vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour bâtir votre maison !

Des formations pour rendre concret le projet de toute une vie

Je Bâtis Ma Maison est un organisme de formation fondé par Jean-Luc Delafontaine, qui a construit deux gites bioclimatiques en ossature bois dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Les formations de Je Bâtis Ma Maison s’adressent à toutes celles et ceux qui ne possèdent pas de connaissances en matière de construction, mais qui souhaitent s’investir dans la réalisation de leur habitation avec des matériaux écologiques, afin de limiter les coûts.

Je Bâtis Ma Maison donne ainsi accès à un savoir-faire traditionnel qui met en avant des techniques respectueuses de l’environnement. Les formations, en présentiel ou en ligne, présentent aux participant(es) les grandes phases de la conception et de la construction d’une habitation écologique.

L’équipe de formateurs est composée de professionnels passionnés et désireux de transmettre leur expertise, avec lesquels Jean-Luc Delafontaine a travaillé sur la construction de ses gites.

La construction d’une maison, de A à Z

Les formations de Je Bâtis Ma Maison présentent en détail les quatre grandes phases de la conception d’une maison écologique :

Définition du projet à partir des besoins et des valeurs des auto-constructeurs.

Plan de la maison.

Choix des partenaires.

Demande de permis de bâtir.

Ensuite, place au concret avec les différentes étapes de la vie du chantier :

Phase de préparation. Pendant cette étape, l’auto-constructeur se charge de la logistique et délègue les travaux techniques aux professionnels.

Premier œuvre. Les auto-constructeurs peuvent commencer à mettre la main à la pâte, en définissant les tâches de chacun.

Second œuvre. Les formations expliquent les contraintes de cette étape et donnent des conseils pour réaliser l’installation électrique, et installer le placo et le plafonnage.

Parachèvement. Le programme de formation fait la part belle à cette étape, qui comprend la peinture, la couverture des sols, etc.

Choisissez la formation qui vous convient

La formation active

D’une durée de 1 semaine, la formation active se déroule dans le paisible village de Marcoux, dans les Alpes-de-Haute-Provence et réunit huit auto-constructeurs en herbe. Les stagiaires sont logés dans les deux éco-gites de Jean-Luc Delafontaine.

Quinze experts interviennent pendant cette initiation à l’auto-construction, dont un architecte, une architecte d’intérieur, un peintre, un banquier, un charpentier, … Interactive, cette formation permet d’appréhender les subtilités de l’auto-construction et de bénéficier de contacts professionnels de qualité et de prix négociés avec des fournisseurs.

Pour continuer le travail après la formation, les stagiaires ont accès à des contenus supplémentaires : des vidéos des interventions des formateurs, des vidéos et tutoriels présentant la construction des gites de Jean-Luc, et un accès au groupe Facebook privé des bâtisseurs du réseau.

Les prochains stages auront lieu du 30 avril au 7 mai 2022 et du 29 octobre au 5 novembre 2022.

La formation passive

Cette formation en e-learning permet d’apprendre l’auto-construction à son rythme. Elle donne accès à des heures de vidéos et de tutoriels sur les étapes d’avant-construction, et la construction de A à Z, ainsi qu’aux plans de construction des éco-gites de Marcoux.

La formation n’est pas figée dans le temps et s’enrichit en permanence des retours d’expérience de la communauté Je Bâtis Ma Maison. Les stagiaires échangent dans un groupe privé, dans lequel des professionnels répondent à leurs questions. Ils ont également la possibilité de participer à un stage chez un des candidats bâtisseurs de la communauté, et reçoivent les contacts des partenaires de Je Bâtis Ma Maison.

La formation pro

Cette formation est réservée aux professionnels qui souhaitent découvrir de nouvelles pratiques et techniques pour améliorer la qualité de leur travail. Pendant une journée, les stagiaires visitent une maison en ossature bois et apprennent, grâce aux experts présents, comment intégrer les matériaux écologiques à leurs chantiers.