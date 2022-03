Assurance emprunteur : CAFPI et Magnolia.fr mettent leurs forces en commun

Compte tenu des taux bas et de l’accélération prochaine de la concurrence sur le marché de l’assurance prêt immobilier, l’association du savoir-faire de nos entrepreneurs-courtiers et de Magnolia.fr paraît pertinente pour transformer ce marché.

CAFPI et Magnolia.fr ont signé un partenariat afin de proposer à tous les clients emprunteurs de CAFPI, dès le 1er août 2022, une offre de service en assurance de prêt via l’outil « SimulAssur ».

Cette alliance stratégique s’inscrit en pleine ouverture du marché de l’assurance emprunteur avec la promulgation récente de la loi Lemoine qui permettra aux nouveaux emprunteurs, dès le 1er juin, de changer à tout moment d’assurance emprunteur pour bénéficier de meilleures garanties à moindre coût.

« SimulAssur » à disposition des entrepreneurs-courtiers de CAFPI

Ce partenariat de deux acteurs du courtage de crédit et de l’assurance de prêt permettra de proposer aux clients une offre de service en assurance de prêt via l’outil « SimulAssur », développé par Magnolia.fr. Cet outil sera mis à disposition des entrepreneurs-courtiers de CAFPI pour conseiller leurs clients sur les garanties les plus adaptées, aux meilleurs tarifs. « SimulAssur » est un outil digital de premier rang permettant de rendre la souscription d’une assurance de prêt immobilier aussi simple, fluide et transparente qu’elle doit l’être.

« CAFPI a de très fortes ambitions en crédit immobilier et en assurance-emprunteur, ce partenariat avec Magnolia s’inscrit donc dans la droite ligne de nos ambitions pour 2022 et les années à venir ! », souligne Olivier Lendrevie, président de CAFPI.

« Le Groupe Magnolia.fr est très heureux de nouer ce partenariat avec CAFPI. Notre MarketPlace full digital mis à disposition du plus important courtier en crédits immobiliers Français est le moyen d’offrir à tous les emprunteurs le meilleur contrat en assurance de prêt. Avec une expérience utilisateur ultra qualitative et optimisée, CAFPI apportera à ses emprunteurs un service client optimisé aussi bien sur le plan tarifaire qu’au niveau des garanties », explique Gérald Loobuyck, Président Fondateur du groupe Magnolia.fr.

Accompagner les emprunteurs qui souhaiteront profiter de la loi Lemoine

La promulgation récente de la loi Lemoine permet une ouverture à la concurrence accrue sur le marché de l’assurance-emprunteur. Ainsi, il était naturel pour CAFPI et Magnolia.fr d’anticiper un tel bouleversement. Ce partenariat permet de proposer le meilleur en termes d’assurance de prêt à chaque futur propriétaire : une expérience utilisateur de premier rang, une qualité et une compétitivité de l’offre, de nombreux services exclusifs (un parcours de santé ultra simplifié pour un ensemble de contrats, un service performant de résiliation contrats totalement clé en main…) et un accompagnement de qualité par des experts.

« Compte tenu des taux bas et de l’accélération prochaine de la concurrence sur le marché de l’assurance prêt immobilier, l’association du savoir-faire de nos entrepreneurs-courtiers et de Magnolia.fr paraît pertinente pour transformer ce marché », selon Olivier Lendrevie, président de CAFPI.