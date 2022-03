Rénovation énergétique : Nexity et Foncia signent des « Green Deals » avec le gouvernement

Deux green deals viennent d’être signés par Nexity et Foncia avec le Plan Bâtiment Durable et le ministère de la transition écologique.

Green Deal Nexity pour rénover 10 000 logements à horizon 2025

En 2018, Nexity avait signé un premier Green Deal avec le Plan Bâtiment Durable. Depuis plus de 500 collaborateurs ont participé à un dispositif rénovation énergétique training et l’ensemble des collaborateurs concernés ont eu accès à des ateliers (formation, identification des copropriétés cibles …) afin de contribuer à l’émergence de projets, 23 Coachs Rénovation ont été diplômés en interne et, à fin 2021, plus de 300 immeubles sont en cours d’études, AMO ou maîtrise d’œuvre et plus de 60 copropriétés sont rénovées ou en cours de travaux.

Le Green Deal signé par Nexity avec le Plan Bâtiment Durable et le ministère de la Transition écologique le 24 mars, fixe de nouveaux objectifs :

avoir accompagné l’ensemble de ses gestionnaires et assistantes de copropriété, plus de 1000 collaborateurs (Nexity, ORALIA, NGIP) par un parcours spécifique à la stratégie et démarche de Nexity, validé par l’obtention d’un Visa Eco-rénovation.

encadrer et permetttre la rénovation de 10 000 logements en copropriété, réalisé 5 projets de surélévation et/ou densification permettant le financement de la rénovation énergétique de ces immeubles et avoir commandé ou réalisé 5000 audits énergétiques dans le cadre du déploiement de l’offre d’accompagnement rénovation énergétique pour ses propriétaires bailleurs à fin 2025.

« Avec la signature de ce nouveau Green Deal, Nexity poursuit ses ambitions d’acteur engagé pour l’environnement et la société dans son ensemble, explique Karine Olivier, directrice générale du Pôle Services aux Particuliers de Nexity .Nous considérons en effet, que dans un contexte d’urgence écologique et sociale, la rénovation énergétique, en plus de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, participe à la fois à plus de justice sociale, en luttant contre la précarité, et à la relance de l’activité économique, à l’échelle des villes et des territoires. »

Green Deal Foncia pour lancer des travaux de rénovation énergétique globale sur 300 immeubles d’ici 2024

A travers la signature d’un premier Green Deal ce 24 mars, Foncia entend contribuer à améliorer la qualité de l’habitat tout en agissant en faveur de la sobriété énergétique et la réduction de l’empreinte carbone du secteur résidentiel tertiaire.

La création en octobre 2020 de MaPrimeRénov’ Copropriétés, a permis à Foncia d’agir concrètement en faveur de la rénovation énergétique, en proposant l’étude et la réalisation de travaux de performance énergétique pour tous les immeubles qu’elle a en gestion, pouvant bénéficier des financements avantageux du dispositif. Ainsi, les 1 500 gestionnaires Foncia ont tous été formés en 2021, en partenariat avec La Copro des Possibles, tandis que les 70 référents en charge du pilotage et de l’animation du projet, ont pu bénéficier d’une formation approfondie, dispensée par Les Copros Vertes.

Ce Green Deal prévoit la mise en œuvre par Foncia de solutions opérationnelles de rénovation énergétique à l’échelle de la copropriété et du logement, engageant Foncia dans l’animation de la dynamique de rénovation énergétique de l’habitat privé, du métier, de la relation client, de la formation de ses collaborateurs et collaboratrices. Parmi ses engagements Métier, Foncia fixe l’objectif ambitieux de lancer des travaux de rénovation énergétique globale sur 50 immeubles en 2022, sur 100 en 2023 et 150 en 2024.

« La rénovation énergétique des immeubles, c’est à la fois un gain financier et une meilleure qualité de vie pour les propriétaires ou les locataires, observe Laurence Batlle, présidente de Foncia ADB . En tant que premier syndic de France, Foncia a souhaité impulser partout où cela était possible, des travaux d’ampleur afin de réduire considérablement le nombre de passoires thermiques et diminuer ainsi l’empreinte carbone du secteur résidentiel et tertiaire. C’est un enjeu à la fois social et économique, et nous sommes fiers chez Foncia, avec nos partenaires, de poursuivre et de renforcer cette démarche ambitieuse en étant signataire du Green Deal ».

Foncia et Nexity chef de file pour la rénovation de logements privés

Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable : « Les deux Green Deals signés ce jour attestent de l’engagement de Foncia et Nexity en faveur de la rénovation énergétique des logements privés. Ils placent leurs signataires en chefs de files de leur secteur. Les synergies public-privé dessinées ici sont indispensables à l’atteinte des objectifs de rénovation de l’habitat que nous nous sommes fixés. Une fois encore, la démarche contractuelle marque son efficacité »

Pour Stéphanie Dupuy Lyon, directrice générale de l’Aménagement, du logement et de la nature au ministère de la Transition écologique : « Le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre et les copropriétés pèsent pour un tiers du parc résidentiel total. La rénovation énergétique de ces immeubles de copropriété est donc un levier majeur pour atteindre nos objectifs nationaux de lutte contre le réchauffement climatique ! Dans le cadre de la réforme prioritaire du Gouvernement, le ministère travaille donc avec l’ensemble des partenaires concernés à améliorer encore l’accompagnement à la rénovation énergétique des copropriétés et des propriétaires-bailleurs. Les engagements pris par Foncia et Nexity sont une contribution essentielle à la dynamique que nous souhaitons créer pour encourager la rénovation des logements privés ! ».