Rénovation énergétique : La Copro des Possibles forme les gestionnaires de copropriété de Foncia

La Copro des Possibles formera près de 1400 gestionnaires de copropriété du Groupe Foncia pour les aider à lancer des projets de rénovation énergétique dans les copropriétés dont ils ont la charge. Et ainsi accélérer la rénovation énergétique.

Depuis deux ans, La Copro des Possibles forme et coache des syndics et des copropriétaires pour qu’ils puissent engager ensuite des projets de rénovation énergétique.

Soutenue par le Ministère de la transition écologique et initiée par Denis Vannier, cette école de la copropriété mise sur les relations humaines comme clé de la réussite de nombreux projets collectifs, et notamment ceux de rénovation énergétique. Son credo : remettre l’humain au cœur des processus de décision pour retisser du lien au sein des copropriétés, favoriser l’écoute et rendre ainsi possible la décision de rénovation énergétique de leur immeuble.

La Copro des Possibles travaille en partenariat avec Foncia pour former ses 1500 gestionnaires de copropriété en 2021

Afin d’accélérer la rénovation énergétique, ce programme de mobilisation des acteurs de la copropriété a noué un partenariat avec Foncia, le plus grand administrateur de biens en France. À la clé, la formation de 1400 gestionnaires de copropriété du groupe pour les aider à lancer des projets de rénovation énergétique dans les copropriétés dont ils ont la charge.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du programme Rénov’ de ce dernier qui vise à proposer l’étude et la réalisation de travaux de performance énergétique pour tous ses immeubles en gestion éligibles aux financements du dispositif MaPrimeRénovCopropriété.

Un programme de coaching ambitieux et déjà éprouvé auprès de plus de 700 gestionnaires de copropriétés

Depuis le mois de mars 2021, 700 gestionnaires de copropriété Foncia ont suivi la formation professionnelle « Rénovation énergétique : adoptez une nouvelle posture ! » de la Copro des Possibles. Celle-ci a pour objectif d’aider les gestionnaires à présenter des projets de rénovation énergétique aux copropriétaires, en étant capables de répondre à leurs interrogations et de les rassurer. Après la formation, un suivi coaching est proposé en petit groupe, pour aider les participants dans la conduite d’un projet de rénovation énergétique sur une durée de trois à cinq mois.

Cette formation porte autant sur les dynamiques relationnelles que sur la gestion de projets de rénovation énergétique, deux clés indispensables de réussite des projets. Proposée en présentiel et en virtuel, elle est éligible au renouvellement de la carte professionnelle.

Fruit de deux ans de développement et s’appuyant sur les compétences acquises sur le terrain par les Forma’Coach de La Copro des Possibles, ce module de formation est déjà un succès. Près de 1200 gestionnaires de copropriétés Foncia s’y sont inscrits, et 700 ont donc déjà suivi cette formation.

85% des gestionnaires de copropriété formés sont satisfaits

Grâce à sa présence sur plusieurs régions, La Copro des Possibles a pu proposer ces modules de formation aux différentes agences de Foncia, partout en France : Lyon, Reims, Marseille, Lorient, Rennes, Annecy, Paris, Biarritz… Avec cette mobilisation exceptionnelle, ce sont 1 000 gestionnaires qui devraient être formés d’ici la fin de l’été.

Une enquête de satisfaction menée à l’issue des 650 modules de formation a démontré que 85% des gestionnaires de copropriété formés en étaient satisfaits et la recommandaient.

Séverine, gestionnaire de copropriété Foncia à Lyon, explique : « La formation m’a apporté des réponses à des questions et elle est très enrichissante pour pouvoir avancer correctement et vraiment jusqu’au bout. Ce qui va me servir dans un avenir proche, ça va être d’organiser ces travaux, en faisant intervenir les personnes adéquates pour pouvoir répondre à toutes les questions des copropriétaires, pour justement commencer tous ces travaux dans la bonne entente, que tout le monde se retrouve et qu’il n’y ait pas d’incompréhension dans la copropriété. »

Quentin Lambert, gestionnaire de copropriété Foncia à Lyon renchérit : « C’est vrai qu’en copropriété, on a plusieurs tensions sur les gros projets de travaux, notamment ceux de rénovation énergétique qui sont assez lourds à gérer. Nos attentes étaient principalement en tant que gestionnaire de copropriété, de savoir comment amener le projet vis-à-vis de nos clients, et comment le mener à son terme et de la meilleure des manières possibles. Ce qui va me servir dès demain, c’est la frise chronologique qu’on a pu voir. Elle permet de présenter les différentes étapes du projet à nos clients.»