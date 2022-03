Bricks.co crée l’investissement locatif dès 10 €

Vous êtes auto-entrepreneur, étudiant, professionnel libéral, retraité, demandeur d’emploi … et vous n’avez pas accès à l’investissement locatif ? Lancée en 2021 à Montpellier, la fintech Bricks.co veut permet d’investir dès 10 euros seulement. Suivez le guide…

« Qui n’a pas un jour rêvé d’investir dans l’immobilier ? Qu’il s’agisse de se constituer un patrimoine, de préparer la retraite, ou simplement de se créer un complément de revenus pour réaliser ses projets, l’investissement immobilier demeure l’un des placements préférés des Français. Pourtant, dans les faits, tout le monde n’a pas la chance d’en profiter. Aujourd’hui, de nombreux Français n’ont pas accès à l’immobilier, en raison du durcissement des conditions d’octroi de crédit ou d’une situation jugée instable ou précaire par les banques”, constate Cédric O’Neill, fondateur de Bricks.co. C’est peut-être votre cas si vous êtes auto-entrepreneur, étudiant, professionnel libéral, retraité, demandeur d’emploi, ou encore si vous avez atteint votre taux maximum d’endettement”.

Un placement accessible à tous

C’est sur la base de ce constat que Cédric O’Neill a créé Bricks.co, une plateforme qui rend l’investissement locatif simple, pratique et surtout accessible à tout le monde, grâce à une mise de départ de 10 euros seulement.

Sur Bricks.co, pas besoin d’être un expert de l’immobilier pour se lancer dans l’investissement locatif, ni de moyens financiers importants : le principe de la plateforme est de permettre à tout le monde d’investir dans l’immobilier locatif à hauteur de ses moyens, en achetant des parts (“bricks”) dans des immeubles de rendement. Grâce à un ingénieux système de royalties, Bricks.co vous permet de bénéficier de tous les avantages de l’investissement locatif, sans les habituelles contraintes de gestion.

Vous achetez des parts de 10 euros, appelées “bricks”

Depuis leurs bureaux de Montpellier, les équipes de Bricks.co épluchent le marché locatif, partout en France, à la recherche d’immeubles de rapport et autres retail parks à fort potentiel locatif. Les meilleurs immeubles sont ensuite proposés à l’investissement sur la plateforme en ligne, sous forme de parts de 10 euros, appelées “bricks”. En fonction du nombre de Bricks.co achetées, les investisseurs ont droit à une fraction des loyers générés par la location de l’immeuble. Ces revenus locatifs leur sont reversés chaque mois sous forme de royalties, directement sur leur portefeuille Bricks.

Un investissement clé en main

L’investissement locatif traditionnel s’accompagne bien souvent de multiples contraintes… Entre la recherche d’un bien à acheter, les visites, les démarches fiscales et administratives, la recherche de locataires, les menus travaux et l’entretien du bien, l’opération n’a rien d’une promenade de santé, et peut rebuter certains investisseurs.

“Nous proposons de l’investissement locatif clé en mains, sans aucune contrainte pour nos investisseurs”, résume Cédric O’Neill. Car, contrairement à d’autres startups, la société Bricks.co reste propriétaire des biens financés sur la plateforme. “C’est ce qui rend notre solution unique : Bricks.co conserve à sa charge l’ensemble des démarches fiscales et administratives, mais aussi l’entretien des immeubles, la gestion des locataires, le recouvrement des loyers, et même l’assurance et le paiement de la taxe foncière.”

Le bénéfice pour les investisseurs est évident : ils peuvent profiter de revenus locatifs réguliers et récupérer la plus-value immobilière, sans avoir à se soucier du financement, de la gestion, ni de l’entretien du bien.

Une liquidité optimale grâce à une marketplace dédiée

Il est possible de récupérer à tout moment l’argent investi. Le site dispose en effet de sa propre marketplace en ligne, sorte de marché secondaire sur lequel les investisseurs peuvent acheter, ou revendre leurs Bricks à d’autres investisseurs. Un système astucieux qui permet à Bricks.co de remédier à l’un des principaux défauts de l’immobilier : son manque de liquidité. “Sur la marketplace, la liquidité est particulièrement rapide : depuis quelques mois, toutes les offres trouvent preneur en l’espace de quelques minutes”, souligne Cédric O’Neill.

En outre, la revente des Bricks permet aux investisseurs de profiter de la prise de valeur actualisée du bien, en percevant la plus-value immobilière. À cet effet, la valeur de chaque immeuble est réévaluée tous les 6 mois par un expert indépendant assermenté, afin de coller au plus près à la réalité du marché.

De l’effet de levier pour booster les rentabilités

Ultime avantage pour les investisseurs : Bricks.co finance une partie des opérations immobilières à l’aide d’un prêt bancaire, porté par la société. Une astuce qui permet de booster la rentabilité des investissements. Grâce à l’effet de levier du crédit, il n’est pas rare d’obtenir un taux de rendement supérieur à 10 %. À titre indicatif, sur l’année 2021, le rendement moyen constaté sur la plateforme était de 11,83 %. De quoi vous donner envie de placer ses économies dans des bricks, plutôt que de les laisser dormir sagement sur un Livret A, dont le taux de rentabilité ne dépasse pas… 1 %.

Bricks.co a prévu 100 nouveaux recrutements

En seulement 10 mois d’existence, Bricks.co a déjà permis de financer une vingtaine d’immeubles partout en France. La pépite montpelliéraine emploie désormais 35 salariés et continue de recruter massivement pour soutenir sa forte croissance. 100 nouveaux recrutements sont d’ailleurs planifiés sur les prochains mois. Prochaine étape : l’ouverture au marché international, notamment au Portugal. Forte d’une communauté de plus de 100 000 investisseurs, la jeune fintech est bien partie pour révolutionner le marché de l’investissement locatif.