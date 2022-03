Emeria (ex-Foncia), n°1 mondial des services immobiliers résidentiels

Le groupe Emeria (ex groupe Foncia), qui vient de franchir le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2021, poursuit son développement à l’international en entrant au Royaume-Uni avec l’acquisition de FirstPort, et va ainsi devenir numéro 1 mondial des services immobiliers résidentiels.

Présidé depuis la fin 2017 par Philippe Salle, Emeria (détenu, pour le compte de ses clients, par Partners Group, un des leaders mondiaux de l’investissement privé) poursuit sa stratégie de développement, orientée vers la satisfaction client, la digitalisation et une politique d’acquisitions en France et à l’international. Le rachat de FirstPort, leader de la gestion de copropriétés au Royaume-Uni, s’inscrit pleinement dans cette stratégie.

Après le closing, Emeria sera présent dans 8 pays, comptera 700 agences en Europe, avec plus de 17 000 collaborateurs et collaboratrices, au service de plus de 3,5 millions de clients. Le Groupe, qui a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de plus de 1,2 milliard d’euros, deviendra avec l’acquisition de FirstPort numéro 1 mondial des services immobiliers résidentiels.

Emeria s’implante au Royaume-Uni

Emeria poursuit sa stratégie de développement à l’international avec l’acquisition de FirstPort, le leader des services immobiliers résidentiels au Royaume-Uni.

FirstPort est présent en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, employant plus de 4 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros. La gestion de copropriétés constitue l’activité principale de l’entreprise, également présente sur les marchés de la gestion locative et de la transaction.

« Avec cette acquisition, Emeria, groupe français, va devenir le numéro 1 mondial de son secteur, se félicite Philippe Salle, son président. C’est une immense fierté pour l’ensemble des équipes. Cette nouvelle position de leader mondial implique une responsabilité envers nos clients partout où nous sommes présents. L’objectif du Groupe est de renforcer la qualité de service, en s’appuyant notamment sur l’accélération de la digitalisation de nos outils qui permet plus de réactivité et de transparence « .

Pour Kim Nguyen, Partner et Co-Head Private Equity Services de Partners Group, membre du conseil de surveillance d’Emeria, « l’acquisition de FirstPort est une étape importante dans le parcours de création de valeur d’Emeria. Notre objectif était d’entrer au Royaume-Uni à grande échelle et devenir ainsi n° 1 sur les trois principaux marchés en Europe : Royaume-Uni, France et Allemagne. Il existe des synergies concrètes entre les marques d’Emeria, dont Foncia, et FirstPort. Nous comptons en profiter pour capter de nouvelles sources de revenus et développer des services complémentaires. En complément, l’expertise numérique d’Emeria et les intégrations réussies dans d’autres pays apporteront une force supplémentaire au développement de FirstPort ».

« En rejoignant Emeria, leader mondial des services immobiliers résidentiels, nous affichons notre ambition : permettre à nos clients de bénéficier de plus de services, tout en gardant une proximité relationnelle, grâce à la force d’un grand groupe qui a investi des dizaines de millions d’euros dans sa digitalisation », ajoute de son coté Nigel Howell, CEO de FirstPort.