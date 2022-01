Foncia soutient de nouveau l’opération Pièces Jaunes

En 2022, Foncia est à nouveau aux côtés de la Fondation des

Hôpitaux pour l’opération Pièces Jaunes et participe à la campagne de collecte qui se déroulera du 12 janvier au 5 février.

En 2021, Foncia devenait partenaire de l’opération Pièces Jaunes. En 2022, Foncia renouvelle ce partenariat et participe à la campagne de collecte au profit de la Fondation des Hôpitaux qui se déroulera du 12 janvier au 5 février.

Le grand retour des tirelires

Si lors de la précédente collecte, les contributions ne pouvaient se faire que de façon dématérialisée depuis un smartphone, via un QR code ou par SMS, cette année 2022 marque le grand retour des tirelires. En 2022, Foncia mobilise l’ensemble de son réseau d’agences, mais aussi ses outils numériques :

des tirelires permettant de déposer les pièces dans plus de 500 agences Foncia partout en France,

des affiches avec un QR code dans les agences et les immeubles dont Foncia a la gestion,

la page d’accueil du site internet foncia.com renvoyant vers le formulaire de don.

Pour Philippe Salle, président d’Emeria, « si Foncia, filiale d’Emeria, a souhaité être partenaire de cette opération, c’est pour contribuer à sa promotion et à son succès. Avec la situation sanitaire que nous connaissons depuis deux ans, Foncia a souhaité s’engager auprès de la Fondation des Hôpitaux en mobilisant son réseau, mais aussi à travers une donation directe ».

Une maison de neuf chambres pour seize couchages construite en 2021

En 2021, une première donation avait permis la construction de la Maison Saint-Jean, la nouvelle maison des proches au sein de l’ICM – Institut du Cancer de Montpellier qui offre un hébergement temporaire non médicalisé, garantissant aux patients et à leurs proches tout l’accompagnement et le confort qui sont nécessaires lors de leurs soins.

Située au cœur de l’Institut du Cancer de Montpellier, la maison d’une surface de 367 m2 dispose d’espaces de vie et de neuf chambres pour seize couchages permettant d’accueillir les familles et les patients ambulatoires. Une équipe de permanents et de bénévoles formés à l’écoute des patients et leurs familles est également présente quotidiennement sur place pour assurer le meilleur suivi possible.

Une maison d’accueil hospitalière au sein de l’Hôpital de la Croix-Rousse à Lyon en 2022

En 2022, Foncia renouvellera sa donation directe pour permettre la construction d’une maison d’accueil hospitalière au sein de l’Hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Cette maison d’accueil disposera de quarante-quatre chambres et prendra essentiellement en charge des parents d’enfants hospitalisés dans les services de néonatologie. Elle accueillera également des patients en attente de soins ou en convalescence.

Les soignants pourront aussi profiter de cet espace et développer des activités avec les patients pour favoriser leur bien-être.

La responsabilité d’un acteur économique, c’est aussi de contribuer à des actions de solidarité. Foncia espère qu’un grand nombre de Françaises et de Français s’associeront à cette initiative solidaire pour laquelle l’entreprise et ses équipes seront pleinement mobilisées.