Tarragona (Espagne) : Villa design de 395 m² avec vues mer à 180 degrés

Immobilier Tarragona (Espagne). Propriété vues mer de 395 mètres carrés cherche preneur.

Cette villa design de 395 m² avec vues panoramiques sur la mer Méditerranée, ses grandes terrasses, sa piscine à débordement et son jardin est située dans un emplacement privilégié à Tamarit, Tarragone.

La partie jour comprend un salon très spacieux de 80 m² avec cheminée et une cuisine entièrement équipée avec coin repas. Au total, la villa comprend 5 chambres. Une salle de musique insonorisée est également présente.

La propriété dispose d’un grand parking ou d’une aire de stationnement extérieure pour 4 voitures et d’un garage.

La villa est située dans un endroit unique sur la Costa Dorada, dans l’une des urbanisations de luxe les plus privilégiées de Tarragone. La propriété se trouve à 2 minutes à pied de la plage, à 10 minutes en voiture de Tarragone et à 50 minutes de Barcelone et est également bien reliée à de multiples services et transports. La station de train AVE est à 10 minutes, parfaite pour se rendre à Barcelone, Saragosse ou Madrid, à 15 minutes de Port Aventura, Salou, Cambrils et de l’aéroport de Reus.

Cette villa a été l’une des propriétés sélectionnées dans l’une des éditions du magazine « Arquitectura y Diseño », car elle se distingue par sa construction de haute qualité.

Le prix : 1 575 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.barnes-international.com.