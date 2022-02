Immobilier Espagne : Eduardo et Aleksey créent une agence pour ceux qui rêvent d’une retraite sur la péninsule ibérique

Retraite en Espagne, c'est l'agence qui permet à de nombreux francophones d’avoir une meilleure qualité de vie, plus de pouvoir d’achat et de confort, sous le soleil d’Espagne !

La retraite approche ? Vous désirez vous installer en Espagne ? Eduardo et Aleksey ont créé une agence de chasse immobilière entièrement dédiée à ceux qui souhaitent profiter des 300 jours de soleil par an en Espagne pour leurs vieux jours. suivez le guide …

Un retraité français sur trois regarde vers l’étranger pour sa retraite. En effet, pour 54% d’entre eux, il s’agit d’un choix économique, le coût de la vie en France n’étant pas en accord avec leur pension perçue. L’envie d’un pays plus ensoleillé est également mentionnée pour 53% du panel.

300 jours de soleil par an

L’Espagne offre de nombreux avantages. En plus d’avoir un coût de la vie nettement plus bas qu’en France, le pays est au sud, ensoleillé 300 jours par an et offre des températures douces même en hiver. De quoi profiter pleinement de sa retraite ! L’Espagne est également reconnue, entre autres, pour sa qualité de vie, sa culture festive, la gentillesse de ses habitants, la sécurité qui y règne ainsi que son système de santé à la pointe de la technologie.

Un des points fort de l’Espagne : le prix attractif de l’immobilier

L’Espagne est aussi l’un des pays où le prix de l’immobilier et la fiscalité sont les plus attractifs. Seulement voilà, sauter le pas n’est pas une mince affaire. Barrière de la langue, formalités administratives différentes… Et ça peut vite devenir le parcours du combattant.

C’est dans l’objectif d’aider et d’accompagner les retraités dans leur achat immobilier en Espagne ainsi que dans tous les aspects de l’expatriation qu’Eduardo et Aleksey ont concrétisé leur projet baptisé Retraite en Espagne : une agence de chasseurs immobiliers investis et passionnés qui sillonnent les régions d’Alicante (Costa Blanca), Murcia (Costa Calida), et Almeria à la recherche du bien idéal. Mais pas que !

Un service de chasseurs immobiliers « sur-mesure » en Espagne

Après avoir vécu et travaillé dans plusieurs pays, les deux époux ont souhaité partager leur double culture aux retraités en quête d’une vie meilleure. Le couple propose à ses clients des biens immobiliers en adéquation avec leurs nécessités, notamment avec des constructions neuves qui respectent les normes de confort et de sécurité actuelles. De plus, ces constructions sont très souvent situées proches de toutes les commodités. En effet, avec Retraite en Espagne, les retraités peuvent dénicher le bien de leur rêve à partir de 100 000 € seulement.

« Retraite en Espagne, c’est l’agence qui permet à de nombreux francophones d’avoir une meilleure qualité de vie, plus de pouvoir d’achat et de confort, sous le soleil d’Espagne ! », expliquent Eduardo et Aleksey .

Un accompagnement global et complet dans l’expatriation en Espagne

Trouver LE logement idéal pour les futurs expatriés tout en leur permettant de faire la meilleure affaire est la première mission du couple. Cependant, l’offre de service s’étend à tous les aspects de l’expatriation en Espagne. Retraite en Espagne assure un service complet de chasseur immobilier, de la sélection des biens à la remise des clés en passant par l’aide administrative avec notaires et avocats bilingues. Le couple se veut néanmoins beaucoup plus que ça en assurant un véritable accompagnement tout le long du processus d’expatriation et même au-delà.

Juridique, fiscalité et administration

L’équipe donne également accès au conseil confidentiel et juridique professionnel pour l’achat immobilier en Espagne et apporte l’assistance pour l‘obtention du N.I.E (Numéro d’Identification Étranger) ainsi que pour l’ouverture d’un compte bancaire espagnol. L’avocat de Retraite en Espagne se charge des vérifications du bien, de sa légalité et effectue de la liquidation des impôts liés à l’achat d’une propriété en Espagne.

Gestion de la propriété et service de traduction

Eduardo et Aleksey sont trilingues. Ils parlent français, espagnol et anglais ce qui leur permet d’assurer le lien entre les clients et les professionnels de l’entretien de propriété, de travaux de rénovation ou d’aménagement, de décoration intérieure, etc.

Crédit immobilier et gestion de la rentabilité

Eduardo et Aleksey établissent la rentabilité pour les projets de location de propriété en Espagne. Ils permettent également aux futurs acquéreurs, pour leur logement principal ou secondaire, d’obtenir le meilleur crédit en collaborant avec plusieurs banques spécialisées en clients étrangers.

Système de santé espagnol

Les fondateurs se sont appuyés sur un service de professionnels de la santé, tels que des médecins et des auxiliaires de vie afin de proposer des biens en totale harmonie avec les besoins des acquéreurs.