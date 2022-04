Pros de l’immo : Proprietes-Privees.com lance iZicontrat, un outil de dématérialisation des contrats

Premier acteur à proposer des compromis dématérialisés en 2017, Proprietes-Privees.com, met cette fois à disposition de ses mandataires un outil de dématérialisation dédié à la rédaction et à la signature électronique de tous ses contrats immobiliers : iZicontrat.

Développé en collaboration avec MyNotary, plateforme leader de gestion collaborative de contrats immobiliers, iZicontrat est un outil d’aide à la décision au service des mandataires, offrant un gain de temps décisif.



« Proprietes-privees.com a été le premier client à nous faire confiance lorsque nous avons lancé notre offre en 2017. Nous sommes donc très fiers de contribuer au développement de la marque à travers la co-construction d’iZicontrat, une solution très innovante que les conseillers vont désormais pouvoir proposer à leurs clients », explique Sacha Boyer, dirigeant et fondateur de MyNotary.

Quels avantages ?

Rapidité et efficacité : des données saisies une seule fois, c’est du temps gagné et moins d’erreurs

Simplicité et sécurisation : le service juridique Proprietes-privees.com rédige le compromis en 48h chrono

Optimisation et pilotage de l’activité : les données des contrats sont centralisées au même endroit, ce qui permet de mieux analyser et comprendre le marché (surface, prix…) pour être plus réactif sur le terrain

Authentification : une signature électronique simple à utiliser

Satisfaction client : un simple clic pour partager les documents avec les vendeurs, les acquéreurs ou le notaire !

« Avec iZicontrat, nos conseillers immobiliers disposent du meilleur outil du marché pour gérer la rédaction et la signature de leurs contrats. De plus, la gestion de la data liée aux contrats est un véritable atout pour nos conseillers. Ce nouvel outil apporte une vraie valeur ajoutée dans l’activité quotidienne des mandataires car il leur permet de mieux appréhender un territoire, de gagner en efficacité et donc d’optimiser leur activité. Côté client, il s’agit d’un outil qui simplifie et accélère les démarches. L’image de marque du mandataire est donc forcément renforcée », commente Michel Le Bras, président de Proprietes-privees.com, 3e réseau de mandataires immobiliers.



« Lors de nos ateliers de travail avec les équipes de Proprietes-privees.com, notre ligne de conduite a été de replacer l’étape contractuelle au service du commerce. Comment permettre à chaque conseiller de faire la différence vis-à-vis du vendeur grâce à une gestion contractuelle de qualité ? Grâce au travail de nos équipes, les conseillers Proprietes-privees.com bénéficient désormais d’un outil particulièrement simple à prendre en main, entièrement interconnecté à l’environnement SI et capable de répondre à chaque situation juridique particulière. Depuis notre premier compromis avec Proprietes-privees.com il y a 4 ans, nous sommes aujourd’hui très fiers d’accompagner les conseillers de ce réseau en pleine croissance dans chacun de ses contrats immobiliers», précise Sacha Boyer.