Michel Le Bras : « Proprietes-privees, le 3ème réseau de mandataires immobiliers »

Michel Le Bras, président de Proprietes-privees (groupe Oryx) est l’invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

A l’occasion de la levée de fonds réalisée par le groupe ORYX (Proprietes-privees, Immoréseau, Rezoximo), son président Michel Le Bras dévoile les ambitions du 3ème réseau français mandataires immobiliers.

Fondé en 2006 et dirigé depuis 2016 par Michel LE BRAS et Christine CADROT, le Groupe ORYX est un acteur majeur du monde de l’immobilier. Il est composé des réseaux de mandataires Proprietes-privees.com, immo reseau, Rezoximo, de la société de gestion locative MIG Gestion, de l’organisme de formation Sup Tech Immo et des sociétés de financement Mantica et Positive Finance. Basé à Nantes, le Groupe ORYX a réalisé un chiffre d’affaires de €75 millions en 2021, en croissance de 50% par rapport à 2020, et compte 3500 conseillers indépendants (contre 500 en 2016).