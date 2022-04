Reconversion professionnelle : Rezoximo recrute des mandataires débutants dans l’immobilier

Jusqu’ici réservé aux professionnels de l’immobilier, le réseau de mandataires immobiliers Rezoximo s’ouvre désormais aux débutants.

Croissance du réseau, nouveaux outils et nouvelle identité visuelle sont au programme pour repositionner Rezoximo sur le marché très concurrentiel de l’immobilier pour les particuliers.

L’objectif ? 1800 mandataires immobiliers Rezoximo en 2027

Rezoximo lance une campagne de recrutement d’envergure. Fort d’un réseau comptant aujourd’hui une centaine d’agents et affichant un chiffre d’affaires en hausse de 45% en 2021, Sébastien Bigot lance une campagne de recrutement d’envergure pour son réseau. Le dirigeant de l’enseigne rachetée en 2018 par le groupe Groupe ORYX Immobilier représenté par Michel le Bras et Christine Cadrot nourrit en effet l’ambition de doubler ses effectifs d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 1 800 agents à horizon 2027 pour un maillage optimal du territoire.

Pour tenir ce positionnement – alors que jusque-là Rezoximo était exclusivement réservé aux professionnels de l’immobilier – la stratégie globale du réseau prévoit l’ouverture aux profils débutants et donnera ainsi un coup d’accélérateur à son développement.

« Les mois qui viennent de passer montrent à quel point la reconversion professionnelle n’est plus simplement envisagée. Le passage à l’acte est bien réel. Passionné par mon métier depuis bientôt 25 ans, j’ai à cœur de le faire découvrir à tous ceux qui en ressentent l’envie » déclare Sébastien Bigot, dirigeant de Rezoximo.

Renforcement des formations et e-learning

Pour assurer au mieux la formation des nouveaux arrivants et éviter les écueils des enseignements trop souvent délaissés, Sébastien Bigot propose un renforcement des formations grâce à des cessions en e-learning permettant aux conseillers de s’organiser en fonction de leurs disponibilités.

« Lors de son intégration, chaque conseiller immobilier participe à un programme de formation complet en visio-conférence et en e-learning. Nous créons régulièrement de nouvelles formations en fonction des besoins du marché, d’ordre commercial ou juridique. La formation est en grande partie éligible à la loi ALUR », détaille Sébastien Bigot.

Une nouvelle interface pour une meilleur accompagnement

La nouvelle identité visuelle délaisse le rouge initial pour un bleu annonçant confiance et expertise. Logiquement, la nouvelle interface s’est glissée dans ce code couleur engageant. Elle propose un nouvel Espace Professionnel qui regroupe l’intégralité des services et outils innovants dont disposent déjà les conseillers pour rendre un service irréprochable à leurs clients : estimation, gestion des mandats, publications des annonces, supports de communication personnalisables…

Avec ce nouveau site, le réseau propose aussi un outil d’aide à la prospection pour les agents afin qu’ils puissent optimiser leur développement.