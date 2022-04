Nomination : Cyrille Giraudat nouveau Directeur marketing client et digital Nexity

Cyrille Giraudat dirigera les équipes en charge du marketing du Groupe. Il sera membre du Comex, rattaché à la Direction Générale

Le Groupe Nexity met la qualité de l’offre et de l’expérience client au cœur de son modèle de développement. Pour y parvenir et déployer des solutions adaptées aux grandes tendances sociétales, notre organisation en plateforme de services mobilise à la fois l’intelligence des ressources internes et une grande diversité de partenaires. Dans un tel environnement, la fonction marketing, opérationnelle, stratégique et digitale, organisée à l’échelle du Groupe, prend toute son importance.

Pour accompagner nos clients particuliers qui attendent des offres plus personnalisées, nos clients entreprises qui souhaitent des solutions hybrides, tout comme les institutionnels et les collectivités locales, à la fois partenaires et clients, Cyrille aura pour missions prioritaires d’optimiser et améliorer le parcours prospect/client et favoriser à la vente en BtoC et en BtoB. Dans la même logique de culture produit enrichie par la culture client, il pilotera l’innovation marketing aussi bien en termes stratégique qu’opérationnel.

En parallèle, il aura un rôle d’organisation de la filière marketing entre le siège et les équipes en filiales dans une logiqued’articulation central/local et d’efficacité opérationnelle.

Qui est Cyrille Giraudat ?

Cyrille Giraudat, 58 ans, diplômé de l’École Centrale de Lille, a démarré sa carrière dans le conseil puis a rejoint le groupe Danone dans des fonctions Marketing en France et à l’international, avant d’intégrer Thomson Multimedia comme Directeur Marketing Europe puis Samsung comme Directeur Marketing France lors de la prise de leadership sur le marché de la téléphonie mobile.

De 2010 à 2014, il est Directeur Marketing, Clients et Digital du PMU, au moment de l’ouverture du marché des jeux en ligne en 2010 et, dans ce contexte, pilote la diversification du PMU et sa transformation clients et digitale

De 2014 à 2016, Directeur Marketing et Clients du groupe Europcar, Cyrille anime la digitalisation de l’offre ainsi que la refonte de l’expérience clients.

En 2017, il intègre RATP Dev en tant que Directeur Digital, Marketing et Innovation : il y lance et pilote le plan de transformation digitale de l’entreprise, ainsi que la transformation des approches marketing, orientation client et innovation, afin de renforcer la compétitivité de l’entreprise dans le cadre des appels d’offres internationaux.