Nomination : Cyrille Berthet et Blaise Heurteux intègrent OLARCHY

Cyrille Berthet et Blaise Heurteux, deviennent respectivement Directeur Général et Président d’Olarchy.

Suite à l’entrée de Place de l’Immobilier au capital d’Olarchy, la gouvernance des entreprises évolue.

Cyrille Berthet précédemment Directeur du Développement Commercial d’Olarchy est nommé Directeur Général de l’entreprise. Quant à Blaise Heurteux, fondateur de La Place de l’Immobilier, il devient le Président d’Olarchy.

Cette nouvelle direction aura pour objectif de faire en sorte qu’Olarchy s’impose comme la solution des investisseurs et assets managers pour gérer leurs commercialisations.

À propos de La Place de l’Immobilier

Créée en 2006, La Place de l’Immobilier a pour vocation de contribuer à un marché de la transaction immobilière « meilleur » grâce à une plus grande transparence et un accès pour tous à la bonne information. Ainsi l’entreprise a constitué la 1ère base de données sur les immeubles en France, considérée par de nombreux professionnels comme LA base de référence du marché immobilier.

Dans un souci d’accroitre davantage la valeur ajoutée apportée à ses clients, professionnels de l’immobilier, la société a développé des solutions métiers intégrant l’intelligence de la data ainsi que des services associés. Basée à Courbevoie, la Place de l’Immobilier emploie 35 collaborateurs et a réalisé de 3M€ de chiffres d’affaires en 2021.

À propos d’Olarchy

Créée en 2018, Olarchy est la première plateforme dédiée à la commercialisation. Elle permet l’organisation et le management interne de ses processus locatifs et la collaboration externe avec les brokers et les prospects.

Olarchy a l’ambition de transformer l’expérience de la transaction avec plus de transparence, d’agilité et de traçabilité. La plateforme simplifie la communication de l’offre, facilite le reporting et fait gagner un temps précieux à l’investisseur en fédérant les acteurs dans un support unique dédié.