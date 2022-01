Immobilier : 3 conseils pour une recherche immobilière efficace

Vous avez défini votre budget ? Vous avez une idée de ce que vous recherchez ? Voici ce qu’il faut savoir pour démarrer votre recherche.

Etudiez le marché

Etudier le marché est le meilleur moyen pour ne pas acheter trop cher. Les portails immobiliers diffusent des dizaines de centaines d’annonces. Comparez-les !

Internet a révolutionné les pratiques immobilières. 90% des Français surfent sur le web pour entamer leur recherche immobilière. 76% d’entre eux l’utilisent en effet pour effectuer leurs premières démarches d’information sur les prix immobiliers. Faites comme eux. Pour bien acheter son logement, la première étape consiste en une analyse fine du marché. Pourquoi est-ce important ? Modifications de la fiscalité, nouvelles aides, fluctuations des prix et des taxes, nouvelles réglementations …, le secteur de l’immobilier évolue continuellement. Les éléments qui conditionnent un achat sont nombreux : il est donc important de se tenir informé sur l’état du marché et de connaître les changements en vigueur. Maintenant que vous êtes renseigné sur la réglementation, penchez-vous les prix. Depuis Internet, c’est possible… Le web, notamment les portails comme SeLoger, Logic-Immo ou Bien’ici donne en effet accès à des centaines de milliers d’annonces. Alors, comparez-les. Type du bien, localisation, nombre de pièces, étage, ascenseur, cave, parking, vue exceptionnelle…, de multiples critères impactent le prix du bien. Petit à petit, au fil des jours, vous vous ferez votre propre idée sur le secteur qui vous intéresse et sur les prix qui y sont pratiqués. Vous serez ainsi prêt à visiter ! Pour ne pas passer à côté du logement qui vous correspond, déposez des alertes mail sur les portails immobiliers. Entrez vos critères de recherche. Type de logement, localisation, nombre de m², nombre de chambres, sans oublier le budget dont vous disposez…, vous serez averti à chaque fois qu’un nouveau bien qui correspond à vos attentes est mis en vente.

Avez-vous pensé au chasseur immobilier ? Le chasseur immobilier est un allié précieux. Alors que l’agent immobilier défend les intérêts de son client, le vendeur, le chasseur, lui, est du côté de l’acheteur. Il vous dégotte le bien qui vous correspond et se charge de la négociation. Avec lui, vous pouvez gagner du temps et de l’argent !

Passez par une agence immobilière

S’adresser à un professionnel lorsque l’on cherche un bien immobilier à acheter est toujours La solution. Celui-ci connaît le marché local, il a en stock des biens à vendre et il se charge de la négociation avec son client vendeur : que du plus …

Pour trouver le bien immobilier de vos rêves, vous avez le choix : surfer sur les portails immobiliers et consulter les dizaines de centaines de milliers d’annonces qui y pullulent ou vous adresser à l’agence immobilière de votre quartier, celle qui connaît bien le marché local qui vous intéresse. Entre nous, cette deuxième option est certainement la meilleure solution. Elle vous fera gagner un temps précieux ! Et pour cause : ce professionnel de proximité a en stock des biens à vendre sur le secteur qui vous intéresse et vous proposera donc un grand nombre de logements (d’autant que beaucoup d’agences mutualisent leurs offres en travaillant en réseau avec d’autres sur le même secteur). L’autre intérêt de passer par un professionnel, c’est que tout est en ordre. Avant de mettre en vente un bien sur le marché, l’agent immobilier s’est assuré que les titres de propriété sont en règle. Il vous indiquera aussi le montant des charges à payer chaque trimestre, s’il s’agit d’un appartement, et le montant des taxes d’habitation et foncière à régler. Autre avantage encore : le prix. Les acheteurs ne s’en rendent pas toujours compte mais faire appel à une agence immobilière permet bien souvent d’acheter moins cher. En effet, lorsque vous passez par le biais d’une plateforme qui met en relation vendeurs et acheteurs, négocier avec un particulier est difficile. Celui-ci ne veut souvent pas entendre parler d’une baisse de prix et comme il n’a personne pour le conseiller de façon objective, vous êtes coincé !

Bon à savoir : un agent immobilier, lui, connaît bien son client-vendeur : il pourra donc modérer ses ardeurs, s’il est déraisonnable et lui faire « entendre raison » si vous faites une offre d’achat acceptable !

Soignez l’emplacement

La règle des 3 « E », lorsqu’on achète, vous connaissez ? Elle est simple à retenir : emplacement, emplacement et encore emplacement ! Alors, soignez la localisation de votre bien !

Bien acheter n’est pas qu’une question de prix. C’est d’abord une question de localisation. Lorsqu’on achète une maison ou un appartement, il faut d’abord penser emplacement. Et pour cause : avant d’acheter des m², une vue, un séjour cathédrale, une cuisine équipée…, on achète un environnement. Posez-vous donc deux questions : dans quel quartier aimeriez-vous vivre et dans quelle rue la plupart des gens aimeraient-ils vivre ? Si vous avez du mal à répondre à ces questions, une astuce vous aidera : pour bien acheter, vous devez raisonner comme un investisseur. Que fait ce dernier lorsqu’il achète ? Il commence à penser revente. Le bien va-t-il prendre de la valeur ? Cette question l’intéresse particulièrement. Et oui, c’est important, un investisseur qui place son argent veille à ne pas en perdre. Ce qu’il souhaite ? Que son bien lui rapporte et prenne de la valeur. Il est donc très sensible au quartier où il achète. Ensuite, il s’interroge : le bien plaira-t-il à des locataires, répond-il à leurs attentes en termes de commerces, de transports, d’écoles… ? Pour satisfaire un locataire, il faut donc privilégier un quartier dynamique, doté de bus, de tramways, voire de métro, d’écoles … Faites comme lui !

Notre conseil : Le jour de la visite, arrivez une trentaine de minutes en avance. Faites le tour du quartier afin d’appréhender les lieux. Baladez-vous pour avoir un ressenti, identifier les espaces verts disponibles, les aires de jeu pour les enfants, les commerces …