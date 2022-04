Immobilier : Agences Réunies renforce sa présence dans l’Hexagone

Agences Réunies, le leader des groupements d’agences immobilières sur le Grand Paris, confirme son expansion sur tout l’Hexagone. Aujourd’hui, le groupement compte près de 250 agences.

Depuis le début de l’année 2022, ce sont près de 30 agences immobilières indépendantes qui ont rejoint le groupement Agences Réunies. Lors du dernier trimestre 2021, 40 agences devenaient membres, principalement situées en Île-de-France mais également à Tours, dans la région Centre-Val de Loire, la région Grand-Est sans oublier le Sud-Est.

Marc Julien, président d’Agences Réunies, explique : « Avec les équipes, nous mettons tout en œuvre pour offrir à l’ensemble des agences du réseau un service haut de gamme et correspondant à leurs besoins. Cela fait plus d’un an que nous travaillons sur la professionnalisation et la clarté de nos offres. Nos efforts payent et nous sommes heureux d’accompagner de plus en plus de professionnels de l’immobilier dans l’exercice de leur métier tout en leur s’simplifiant leur quotidien. »

Des bureaux en région pour être au plus proche

Début 2022, Agences Réunies se dotent de bureaux à Bordeaux mais aussi à Lyon avec des collaborateurs dédiés pour être au plus près des agents de terrain. Ces deux villes sont stratégiques pour le développement groupement. En s’y implantant, les équipes commerciales sont au plus proche des prospects et peuvent ainsi leur faire découvrir plus facilement les avantages de rejoindre le groupement pour les agences immobilières indépendantes. Également, le réseau vise à se renforcer autour des régions de Lille, de Nantes et de Marseille.

Un recrutement actif de collaborateurs

Pour poursuivre le développement du groupe au niveau national, les équipes dirigeantes ont créer un pôle dédié au développement et à l’animation commercial. Deux responsables de développement ont été recrutés pour la région Nouvelle-Aquitaine ainsi que la région Auvergne Rhône Alpes. Trois autres postes vont bientôt être ouverts pour la région Île-de-France, le Nord-Ouest et la région Grand-Est.