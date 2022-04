Immobilier et transition écologique : Nexity accélère sa stratégie Climat & Biodiversité

Le groupe Nexity qui a pour ambition de demeurer le leader de la décarbonation dans l’immobilier

réhausse ses objectifs en visant désormais une trajectoire carbone certifiée alignée 1,5°C.

Dans la logique de la construction bois développée dès 2009

Dès 2009, Nexity a cru à la construction bois et a développé une expertise bas carbone reconnue pour l’immobilier tertiaire. Sur le marché de l’immobilier résidentiel, les premières opérations bois datent de 2012. Nexity a donc plus de 10 ans de capacité à faire et de retour d’expérience. Cet engagement bas carbone est structurant dans sa stratégie. C’est dans cette logique, et en s’appuyant sur son modèle original, qu’en 2021, le Groupe a fait certifier par la SBTi (Science-Based Targets initiative) une trajectoire ambitieuse alignée sur les accords de Paris « well below 2°C » à horizon 2030.

Nexity vise une trajectoire alignée 1,5°C

Conscient de pouvoir agir sur l’urgence climatique, à son échelle et à celle de son écosystème, Nexity franchit une nouvelle étape. Le Groupe pose de nouveaux objectifs de réduction de ses émissions de CO2 et vise une trajectoire certifiée alignée 1,5°C. Cette marche représente un doublement des objectifs par rapport à la trajectoire précédente. Ainsi la nouvelle trajectoire est 10% plus ambitieuse que celle rendue obligatoire par la réglementation environnementale 2020 (RE2020) française, déjà très exigeante dans le contexte européen.

Source : Nexity

De nouveaux matériaux pour limiter les émissions

Depuis plusieurs années, Nexity s’est engagé sur la performance carbone de ses opérations de promotion. Que ce soit sur l’énergie ou les modes constructif, le groupe a élargi le recours à d’autres procédés constructifs et d’autres matériaux : pré-construction bois, bois et béton bas carbone, matériaux bio-sourcés, matériaux géo-sourcés …

Notamment à travers certaines opérations d’envergure qui sont à la fois des expérimentations grandeur nature, servant de pilote pour le reste de sa production résidentielle comme tertiaire. Mais aussi l’utilisation d’un accélérateur pour les filières de matériaux de construction, parties prenantes incontournables sur ces projets.

C’est le cas par exemple de la Porte de Montreuil. Ce quartier sera zéro carbone avec des ilots B1 et C1 de Lyon Confluence. C’est là que Nexity va notamment réaliser un immeuble « essentiel » sans chauffage ni climatisation.

Nexity, un acteur de la rénovation energetique et de la décarbonation

En parallèle, dans ses métiers de services immobiliers, Nexity a l’ambition d’accompagner ses clients dans la décarbonation. Mais aussi d’être acteur de référence de la rénovation énergétique des logements et de l’exploitation bas carbone du parc tertiaire.

Le Groupe s’est fixé comme objectifs, d’ici 2025 : d’avoir accompagné l’éco-rénovation de 150 copropriétés et de gérer « bas carbone » 3,5 millions de m2 tertiaires à travers sa gamme de services destinés à améliorer les performances environnementales des actifs de ses clients tout en maîtrisant l’impact économique induit.

En matière de biodiversité, Nexity a déjà posé comme objectif le passage à l’échelle de l’intégration de la nature dans toutes ses opérations. L’ambition est d’accélérer dans la prise en compte de cet enjeu complexe lié à celui du changement climatique. Et cela passe notamment par une ambition de contribuer à limiter l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols. Il s’agit notamment de travailler sur des solutions pour reconstruire la ville sur la ville : régénération urbaine, réhabilitation et densité désirable.

L’entreprise s’engage à sensibiliser et former ses collaborateurs à ces enjeux Climat et Biodiversité, avec notamment un déploiement à tous les collaborateurs de la Fresque du Climat et des sensibilisations dédiées aux enjeux spécifiques de biodiversité et immobilier.

Dans un souci de cohérence entre ses discours et ses actes, et parce que Nexity a toujours eu à cœur d’aligner les intérêts de toutes ses parties prenantes, le Conseil d’administration a décidé de soumettre l’ambition de sa stratégie Climat et Biodiversité à l’avis consultatif des actionnaires (Say on Climate and Biodiversity) qui seront rassemblés en Assemblée générale le 18 mai prochain.