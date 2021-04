Crédit immobilier : LCL et Nexity crée Nexity Crescendo, un nouveau Prêt à 0% (PTZ)

Crédit immobilier et divorce : Comment ne plus être redevable du prêt ?

LCL et Nexity créent Nexity crescendo, un nouveau prêt à 0% pour un montant allant jusqu’à 50 000 € pour faciliter l’accès au logement neuf. Il sera proposé aux particuliers, qu’ils soient déjà propriétaires ou primo-accédants, pour financer leur résidence principale.

LCL et Nexity s’engagent à travers un partenariat pour faciliter l’accession à la propriété, en améliorant le pouvoir d’achat immobilier des Français. Les deux acteurs majeurs, engagés pour la ville et ses habitants, proposent aujourd’hui, aux particuliers, qu’ils soient déjà propriétaires ou primo-accédants, un dispositif sécurisant et unique sur le marché, pour financer leur résidence principale.

Un prêt sans plafond de revenus

De ce partenariat est né le prêt Nexity Crescendo : un nouveau prêt à 0% pour un montant allant jusqu’à 50 000€ pour l’achat d’un logement, appartement ou maison Nexity et cela, sans plafond de revenus (10 000 € par pièces / maxi 5).

Ce dispositif bancaire est cumulable avec le financement LCL 0%, destiné aux primo-accédant dans la limite de 10 K€ et les autres types de prêt aidés comme le PTZ ou le Prêt Action logement, proposés par LCL et Nexity. Pour l’ensemble des achats en résidence principale, une garantie revente et une garantie revenu sont incluses dans le contrat de réservation Nexity.

Aider les primo-accédants et les jeunes

Alors que les conditions d’octroi des crédits immobiliers se durcissent, ce dispositif commun a pour objectif de donner l’opportunité en toute sérénité aux primo-accédants et aux jeunes acquéreurs, de concrétiser leur projet d’achat de résidence principale. En augmentant leur pouvoir d’achat immobilier, le prêt Nexity Crescendo leur permet notamment d’alléger les mensualités, d’acheter plus grand ou de diminuer les contraintes pour le choix du lieu de résidence, sur l’ensemble du territoire.

Selon Yann Lhuissier, membre du Comité exécutif, Directeur Développement Immobilier de LCL : « L’offre de crédit à taux 0% créée par LCL et Nexity est un signal fort pour les candidats à l’accession immobilière. Nous réaffirmons le rôle de LCL, banquier leader du financement immobilier en urbain et péri-urbain, d’accompagner tout particulier désireux d’acquérir un bien immobilier, et innover avec des solutions concrètes, jusqu’à 60 000€ à 0% plus les dispositifs d’Etat ou Action Logement. »

Pour Jean Benucci, Directeur Général du pôle Résidentiel Nexity : « Dans un contexte économique et sociétal si particulier, Nexity, en tant qu’acteur utile aux gens et à la société, s’attache à apporter des solutions concrètes aux besoins des Français. Le partenariat signé entre LCL et Nexity, s’inscrit dans notre engagement en faveur du logement accessible pour tous, et plus largement en faveur de la vie ensemble. »