Immobilier Seyssinet-Pariset (38) : Benoît Combaz et Maxence Perrin ouvrent une agence Cimm Immobilier

Issue d’une passion conjointe pour l’immobilier, cette agence Cimm Immobilier ouvre ses portes à Seyssinet-Pariset grâce à Maxence et Benoît.

L’ascension réussie pour les deux amis !

Collègues, amis, puis associés, Benoît Combaz et Maxence Perrin se suivent depuis des années et se découvrent une passion commune pour l’immobilier. Après une expérience en banque puis en assurance, le duo d’entrepreneurs se lance dans l’aventure et crée son agence immobilière Cimm.

Pourquoi une nouvelle agence immobilière à Seyssinet-Pariset ?

Pour Benoît et Maxence, le choix de la ville pour une ouverture d’agence immobilière s’est imposé comme une évidence. En tant que Seyssinettois, les deux chefs d’entreprise connaissent leur secteur comme leur poche. La qualité de vie à Seyssinet-Pariset a également été un facteur déterminant : les communes de l’Ouest du Drac sont des villes calmes et verdoyantes, où il fait bon vivre. En effet, elles jouissent d’un cadre exceptionnel avec une vue panoramique sur le Vercors et Belledonne. Un cadre qui, en plus d’être agréable et charmant, est parfaitement desservi et propose à ses habitants toutes les commodités nécessaires au quotidien !

Avant d’ouvrir leur agence, les deux amis ont exercé une activité d’agent mandataire pour la marque Cimm Immobilier. Pour eux, il était fondamental de maîtriser le métier avant de se lancer et d’ouvrir une franchise.

Petit conseil de l’équipe pour les entrepreneurs encore frileux ?

Selon Benoît Combaz “Il s’agit d’une aventure intéressante et très différente de celle d’agent mandataire. La vie et la synergie d’équipe sont deux moteurs incroyables qu’une agence physique peut offrir.” Pour lui, “La confiance en soi est le premier secret du succès !”